Edson Álvarez deja la Premier y ya tiene acuerdo con su nuevo club

Edson Álvarez dejará definitivamente la Premier League y se unirá al Fenerbahce, unos de los clubes grandes de Turquía y que en la actualidad dirige José Mourinho.

Aunque también se habló del interés de conjuntos como el Inter de Milán, el Porto y el Borussia Dortmund, 'El Machín' finalmente llegará al conjunto turco.

Este jueves Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, confirmó que Edson Álvarez será nuevo jugador del Fenerbahçe.

El mismo comunicador apuntó que ya hay un principio de acuerdo total para cerrar la llegada del jugador mexicano, quien arribará al club turco a préstamo por un año con opción de compra.

"Tras considerar opciones clave para el Fenerbahçe, José Mourinho fue clav pues estaba realmente interesado en ficharlo… y seguir en el futbol europeo también era un factor crucial para Édson", agregó Romano.

El exfutbolista del América y Ajax viajará hoy mismo a Turquía para someterse a las pruebas físicas y médicas, donde una vez superadas se haga oficiali su arribo al equipo turco.

Edson Álvarez tiene en mente llegar a un equipo donde tenga más regularidad y luche por títulos para llegar lo mejor preparado y motivado posible al Mundial 2026.

Así las cosas, ‘El Machín’ se perfila a salir del West Ham tras dos temporadas en las que jugó 73 partidos con saldo de dos goles, tres asistencias, 24 tarjetas amarillas y dos rojas.