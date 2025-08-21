    Edson Álvarez

    Edson Álvarez deja la Premier y ya tiene acuerdo con su nuevo club

    El centrocampista mexicano llegará al el Fenerbahçe turco a préstamo por un año y con opción de compra.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ¡Última hora! Tres equipos top de Europa ofertan por Edson Álvarez

    Edson Álvarez dejará definitivamente la Premier League y se unirá al Fenerbahce, unos de los clubes grandes de Turquía y que en la actualidad dirige José Mourinho.

    Aunque también se habló del interés de conjuntos como el Inter de Milán, el Porto y el Borussia Dortmund, 'El Machín' finalmente llegará al conjunto turco.

    PUBLICIDAD

    Este jueves Fabrizio Romano, periodista especializado en el mercado de fichajes, confirmó que Edson Álvarez será nuevo jugador del Fenerbahçe.

    El mismo comunicador apuntó que ya hay un principio de acuerdo total para cerrar la llegada del jugador mexicano, quien arribará al club turco a préstamo por un año con opción de compra.

    "Tras considerar opciones clave para el Fenerbahçe, José Mourinho fue clav pues estaba realmente interesado en ficharlo… y seguir en el futbol europeo también era un factor crucial para Édson", agregó Romano.

    El exfutbolista del América y Ajax viajará hoy mismo a Turquía para someterse a las pruebas físicas y médicas, donde una vez superadas se haga oficiali su arribo al equipo turco.

    Edson Álvarez tiene en mente llegar a un equipo donde tenga más regularidad y luche por títulos para llegar lo mejor preparado y motivado posible al Mundial 2026.

    Así las cosas, ‘El Machín’ se perfila a salir del West Ham tras dos temporadas en las que jugó 73 partidos con saldo de dos goles, tres asistencias, 24 tarjetas amarillas y dos rojas.


    Más sobre Edson Álvarez

    1 min
    Surgen tres nuevas ofertas por Edson Álvarez de equipos top de Europa

    Surgen tres nuevas ofertas por Edson Álvarez de equipos top de Europa

    1 min
    Edson Álvarez, a detalles de cerrar su fichaje con el Fenerbahçe

    Edson Álvarez, a detalles de cerrar su fichaje con el Fenerbahçe

    1 min
    Mourinho pide fichaje de Edson Álvarez para el Fenerbahçe de Turquía

    Mourinho pide fichaje de Edson Álvarez para el Fenerbahçe de Turquía

    1 min
    Raúl Jiménez y Edson Álvarez tienen complicado inicio de la Premier League

    Raúl Jiménez y Edson Álvarez tienen complicado inicio de la Premier League

    1:22
    Emotivo pero difícil: así fue el inicio de la Premier para Raúl y Edson

    Emotivo pero difícil: así fue el inicio de la Premier para Raúl y Edson

    Relacionados:
    Edson ÁlvarezWest Ham UnitedFenerbahçeJosé Mário dos Santos Mourinho Félix

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Algo azul
    El extraño retorno de Diana Salazar
    Gratis
    Tráiler: Consuelo (Temporada 2)
    Camino a Arcadia
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD