Video ¡Explotaron! Fans del West Ham estallan tras la salida de Edson Álvarez

Tras sellar su traspaso al Fenerbahce luego de dos temporadas con el West Ham, Edson Álvarez envió un emotivo mensaje a la afición y al conjunto de la Premier League.

A través de su cuenta de Instagram, el futbolista mexicano publicó unas palabras donde agradeció el apoyo de los fans y le deseó suerte a los Hammers para esta temporada.

“Quiero desearle al West Ham la mejor de las suertes esta temporada. A los aficionados, gracias por su increíble apoyo y pasión”; escribió Edson en una historia de Instagram.

El mediocampista dejó un buen sabor de boca tras su paso por el West Ham donde logró convertirse en un referente lo que provocó molestia por parte de los aficionados del equipo tras su sorpresiva salida.

Ahora el jugador mexicano buscará convertirse en una de las figuras del Fenerbahce que dirige José Mourinho luego de que el técnico pidiera a Álvarez para reforzar a los turcos.