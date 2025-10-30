Video Leyenda del Man United deja de ser comentarista para cuidar a su hijo autista

Paul Scholes, leyenda del Manchester United y de Inglaterra, ahora lo puede contar, pero en aquellos días no lo veía tan fácil. Hace 18 años, le diagnosticaron a su hijo Aiden autismo no verbal del que nunca había escuchado.

Al mediocampista, le costó asimilarlo. Tanto que decidió no viajar al juego contra Derby County, que siguió de inmediato a la noticia. Sir Alex Ferguson, su técnico, lo sentó al siguiente encuentro.

PUBLICIDAD

Tardó semanas en decirlo a su entrenador "y fue bastante duro", mucho más al gran público, y hoy ha decidido dejar su puesto de comentarista para cuidar al chico, ahora de 20 años, que necesita atención las 24 horas del día.

"Todo lo que hago gira en torno a él", contó a otras ex estrellas de los Diablos Rojos como Gary Neville, Roy Keane, Ian Wright y Jill Scott en el podcast "Stick to Football".

Habitual en las transmisiones de de TNT Sports, Scholes en esta campaña no ha estado en ningún partido. Es más su última aparición fue en la final de la Europa League reciente entre Manchester United y Tottenham Hotspur, lo que generó especulaciones.

"A veces trabajo en televisión, pero todo depende de él. Los jueves por la noche de la temporada pasada comentaba los partidos del Manchester United en la Europa League, pero esa noche me tocaba cuidar de él y se ponía muy nervioso", explicó.

Y es que el chico necesita atención 24 horas del día y ella se lo dan sus padres, aunque Paul y Claire se separaron en el 2020 tras 27 años juntos. Pese a ello aún comparten el cuidado de Aiden y tiene organizada su semana para que Aiden sepa que día es.

" Ni entonces ni ahora quería compasión o lo que fuera", explicó Scholes también en el podcast.

Ahora de 50 años, Paul no deja de pensar en Aiden y particularmente en su futuro.

"Mi gran preocupación ahora que me hago mayor es pensar en lo que va a pasar cuando ya no esté aquí. Eso es en lo que pienso todo el rato", finalizó.