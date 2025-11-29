Sunderland prepara una oferta millonaria por Santiago Gimenez

Video Con todo por Santi: De Inglaterra preparan oferta millonaria por el mexicano

El Sunderland ha irrumpido con fuerza en el mercado invernal y, según reportes en Italia, está dispuesto a presentar una propuesta económica de gran envergadura para fichar al delantero mexicano Santiago Gimenez, actualmente en el AC Milan.

Diversos medios locales coinciden en que el club inglés está preparado para poner sobre la mesa una oferta cercana a los 34 millones de dólares, cifra que ha comenzado a inclinar la balanza en las conversaciones con la directiva rossonera.

En los últimos días, las negociaciones han tomado ritmo después de que el Sunderland estableciera contacto con el agente del jugador para conocer su disponibilidad. La fuerte inversión planeada por los 'Black Cats' busca convencer al Milan, que analiza distintas fórmulas para facilitar la salida del futbolista, incluido un posible préstamo con obligación de compra.

Informes de Tuttomercatoweb y MilanNews24 señalan que el club italiano observa con atención el movimiento financiero del Sunderland, pues la cifra propuesta por Santi superaría las expectativas iniciales y representaría una oportunidad relevante para ajustar su plantel de cara al cierre de la temporada.

Aunque Gimenez solo registra un gol en lo que va de la campaña, el Sunderland considera que el delantero mantiene un valor de mercado alto y que su potencial justifica la inversión.