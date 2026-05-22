    Manchester City

    Pep Guardiola anuncia su salida del Manchester City tras 10 años

    El estratega catalán cosechó 20 títulos a lo largo de su paso con los Citizens.

    Por:Raúl Martínez
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    Video Manchester City elige al entrenador sucesor de Pep Guardiola

    La era de Pep Guardiola con el Manchester City llegó oficialmente a su fin. El estratega español confirmó que dejará al c onjunto inglés al término de la temporada 2025-26, cerrando una etapa histórica de diez años con el equipo.

    A través de un emotivo mensaje, Guardiola aseguró que no existe una razón específica detrás de su decisión y simplemente considera que su ciclo terminó.

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    “No me preguntes las razones por las que me voy. No hay razones. Pero dentro de mí sé que es el momento. Nada es eterno. Si lo fuera, estaría (seguiría) aquí”

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    “Eterno será el sentimiento, la gente, los recuerdos y el amor que tengo por mi ciudad de Mánchester. Esta ciudad se construyó de trabajo, de construcción. Se ve en el color de las piedras. De la gente que se despierta temprano y se queda tarde. En las fábricas. En las pancartas. En la unión. En la música. Simplemente la revolución industrial. Y cómo esto cambió el mundo”

    Creo que he podido entender eso y mis equipos también. Trabajamos, sufrimos, peleamos... e hicimos las cosas a nuestra manera. Nuestra propia manera”, fueron las emotivas palabras de Pep.

    Desde su llegada en 2016, Guardiola transformó al City en una potencia absoluta del futbol inglés y europeo. Bajo su mando, el club conquistó 20 títulos, incluyendo seis Premier League, una Champions League, múltiples copas locales y el histórico triplete conseguido en la temporada 2022-23.

    Además de los campeonatos, el español revolucionó el estilo de juego del equipo y marcó una época en Inglaterra gracias a su propuesta ofensiva y dominio absoluto de posesión. El City incluso logró campañas históricas como la de los 100 puntos en Premier League.

    El último partido de Pep Guardiola como entrenador citizen será este domingo frente al Aston Villa, encuentro en el que el Etihad Stadium prepara un homenaje especial para el técnico más ganador en la historia del club.

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    De acuerdo con reportes, sería Enzo Maresca, ex auxiliar de Guardiola el que se quedaría al frente del Manchester City.

    Guardiola seguirá ligado a la institución como embajador global del City Football Group, manteniendo una relación cercana con el proyecto que ayudó a convertir en una dinastía.

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