    América

    Zendejas asegura que partido ante Monterrey es de ensueño y liguilla

    El lateral de América habló de la responsabilidad de portar la 10 azulcrema.

    Por:
    Juan Regis.
    Alejandro Zendejas dedicó palabras de admiración a la plantilla de Monterrey de cara al partido contra América correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2025 de Liga MX.

    En rueda de prensa, el lateral mexicoestadounidense se mostró entusiasmado de poder enfrentar a figuras internacionales como Sergio Ramos y Anthony Martial, quien podría debutar este fin de semana en la Liga MX.

    "Es un gran equipo con grandísimos jugadores, lo veo como un partido de [en]sueño porque nunca imaginé que iba a jugar contra estos grandes jugadores (Ramos, Martial), pero al final somos 11 contra 11 en la cancha y se tiene que respetar al rival por igual.

    " Estos partidos siempre son de Liguilla y así lo vamos a enfrentar, porque sabemos que contra este equipo nos podemos topar en cualquier momento en esa fase, tomarlo así como si fuera una final, es un partido que nos puede acercar en el tema del liderato".

    Son 4 los puntos que separan al actual líder Rayados de su segundo perseguidor más cercano, América, tras el tropiezo de estos en la jornada pasada ante Chivas en el Clásico Nacional.

    ORGULLO Y GRAN RESPONSABILIDAD PORTAR LA 10 EN AMÉRICA

    Sobre el nuevo dorsal que Zendejas recibió por parte de la directiva de América tras la salida de Diego Valdés, el lateral detalló cómo fue que logró obtener uno de los números más codiciados en toda plantilla.

    "Se abrió la posibilidad, me sentía en buen momento, también la tuvo Diego Valdés, que es buen amigo nuestro. Se lo pedí a la directiva, les dije que me avisaran y se me dio, sé lo que conlleva tener la 10, trato de salir cada partido a dar mi mejor esfuerzo.

    "A veces todavía no me doy cuenta del peso que tiene, pero trato de dar mi mayor esfuerzo, creo que lo he demostrado en los últimos cuatro años que he estado acá".

