Claudia Cid denuncia al club de Albania que la dejó sin operación de rodilla La futbolista esta organizando una dinámica para costear la operación que es urgente.

La jugadora ex de la Liga MX Femenil, Claudia Cid, apareció en redes sociales para denunciar que su equipo en Albania la dejó sola tras lesionarse la rodilla y necesitar operación.

La futbolista contó que tras lesionarse de gravedad mientras jugaba en el futbol de Albania con el Vllaznia, regresó a México para una evaluación médica, el resultado fue una ruptura de ligamento cruzado anterior y menisco.

Ante la nula respuesta de su equipo, la futbolista hizo un llamado en su cuenta de Instagram para realizar una rifa y así recaudar fondos para costear ella misma los gastos de la operación.

Claudia Cid inició su carrera en el futbol mexicano con Lobos Buap, pasó por el América, León, Cruz Azul y Tijuana, Xolos fue su último equipo en México en el 2024, después viajó a Europa para probar suerte con el Vllaznia.