    Liga MX Femenil

    Claudia Cid denuncia al club de Albania que la dejó sin operación de rodilla

    La futbolista esta organizando una dinámica para costear la operación que es urgente.

    Por:
    Alonso Ramírez
    add
    Síguenos en Google
    Video Exjugadora de Liga MX Femenil denuncia negligencia de su club

    Más sobre Liga MX Femenil

    Partidos de hoy 1 de febrero: Liga MX, Liga MX Femenil y mexicanos en el extranjero
    1 mins

    Partidos de hoy 1 de febrero: Liga MX, Liga MX Femenil y mexicanos en el extranjero

    Fútbol
    ¡Histórico! Presencia mexicana en primera Final de torneo internacional
    1:18

    ¡Histórico! Presencia mexicana en primera Final de torneo internacional

    Fútbol
    Partidos de hoy 25 de enero: Bolivia vs. México, NFL y mexicanos en Europa
    1 mins

    Partidos de hoy 25 de enero: Bolivia vs. México, NFL y mexicanos en Europa

    Fútbol
    Partidos de hoy 24 de enero: Mexicanos en el exterior y Liga MX Femenil
    2 mins

    Partidos de hoy 24 de enero: Mexicanos en el exterior y Liga MX Femenil

    Fútbol
    Partidos de hoy 21 de enero: Champions League y mexicanos en el extranjero
    4 mins

    Partidos de hoy 21 de enero: Champions League y mexicanos en el extranjero

    Fútbol
    Partidos del 16 de enero: Liga MX y Liga MX Femenil
    2 mins

    Partidos del 16 de enero: Liga MX y Liga MX Femenil

    Fútbol
    Partidos de hoy lunes 5 de enero: Copa Africana y Liga MX Femenil
    1 mins

    Partidos de hoy lunes 5 de enero: Copa Africana y Liga MX Femenil

    Fútbol
    Partidos de hoy domingo 4 de enero: Mexicanos en el extranjero, arranca la Liga MX Femenil y la NFL
    2 mins

    Partidos de hoy domingo 4 de enero: Mexicanos en el extranjero, arranca la Liga MX Femenil y la NFL

    Fútbol
    Partidos de hoy 6 de noviembre: UEFA Europa League y mexicanos en el extranjero
    3 mins

    Partidos de hoy 6 de noviembre: UEFA Europa League y mexicanos en el extranjero

    Fútbol
    Partidos del miércoles 5 de noviembre: Champions League y futbol femenil
    4 mins

    Partidos del miércoles 5 de noviembre: Champions League y futbol femenil

    Fútbol

    La jugadora ex de la Liga MX Femenil, Claudia Cid, apareció en redes sociales para denunciar que su equipo en Albania la dejó sola tras lesionarse la rodilla y necesitar operación.

    PUBLICIDAD

    La futbolista contó que tras lesionarse de gravedad mientras jugaba en el futbol de Albania con el Vllaznia, regresó a México para una evaluación médica, el resultado fue una ruptura de ligamento cruzado anterior y menisco.

    Ante la nula respuesta de su equipo, la futbolista hizo un llamado en su cuenta de Instagram para realizar una rifa y así recaudar fondos para costear ella misma los gastos de la operación.

    Claudia Cid inició su carrera en el futbol mexicano con Lobos Buap, pasó por el América, León, Cruz Azul y Tijuana, Xolos fue su último equipo en México en el 2024, después viajó a Europa para probar suerte con el Vllaznia.

    Video Figura del América podría marcharse al futbol de Estados Unidos
    Relacionados:
    Liga MX Femenil