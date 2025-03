Partidos de hoy jueves 6 de marzo: Messi e Inter Miami juegan en Champions Cup

En los partidos de hoy jueves 6 de marzo habrá actividad de mexicanos en el otro lado del mundo, además de competiciones a nivel confederaciones de clubes y actividad dentro del futbol mexicano con la Liga MX Femenil y la Liga de Expansión MX.

El día inicia con la UEFA Europa League y la UEFA Conference League, en ésta donde aún hay actividad de un futbolista mexicano, es el caso de Rodrigo Huescas con el Copenhagen que se mide al Chelsea, ganador de dos UEFA Champions League y dos UEFA Europa League.

Dentro de la UEFA Europa League participan equipos de jerarquía como lo son Manchester United, Ajax, Romo y Athletic Club. En Concacaf, Lionel Messi sigue su camino en la Champions Cup con Inter Miami.

En México habrá actividad dentro de la Liga de Expansión MX con un partido y uno más en la Liga MX Femenil. Julián Quiñones, mexicano que milita en el Al-Qadisiya, también jugará dentro de la Liga Saudí donde marcha entre los máximos romperredes de la temporada y se medirá a Al-Ittihad de Karim Benzema.

Partidos de hoy jueves 6 de marzo en la UEFA Europa League:

AZ Alkmaar vs. Tottenham, 11:45 horas tiempo del Centro.

Real Sociedad vs. Manchester United, 11:45 horas tiempo del Centro.

FC Steaua Bucarest vs. Lyon, 11:45 horas tiempo del Centro.

Fenerbahce vs. Rangers, 11:45 horas tiempo del Centro.

Viktoria Plzen vs. Lazio, 14:00 horas tiempo del Centro.

Bodo Glimt vs. Olympiacos, 14:00 horas tiempo del Centro.

Ajax vs. Eintracht Frankfurt, 14:00 horas tiempo del Centro.

Roma vs. Athletic, 14:00 horas tiempo del Centro.

Partidos de hoy jueves 6 de marzo en la UEFA Conference League:

Real Betis vs. Vitória SC, 11:45 horas tiempo del Centro.

Panahinaikos vs. Fiorentina, 11:45 horas tiempo del Centro.

Molde vs. Legia Varsovia, 11:45 horas tiempo del Centro.

Copenhagen vs. Chelsea, 11:45 horas tiempo del Centro.

Jagiellonia vs. Cercle Brugge, 14:00 horas tiempo del Centro.

Celje vs. Lugano, 14:00 horas tiempo del Centro.

Borac vs. SK Rapid, 14:00 horas tiempo del Centro.

Pafos vs. Djurgarden, 14:00 horas tiempo del Centro.

Partidos de hoy jueves 6 de marzo en la Liga Saudí:

Al-Kholood vs. Al-Fateh, 13:00 Horas tiempo del Centro.

Al-Qadisiya vs. Al-Ittihad, 13:00 Horas tiempo del Centro.

Al-Wehda vs. Al-Raed, 14:00 Horas tiempo del Centro.

Partidos de hoy jueves 6 de marzo en la Copa Libertadores:

Boston River vs. Bahia, 18:30 Horas tiempo del Centro

Partidos de hoy jueves 6 de marzo en la Copa Sudamericana:

Cerro Largo vs. Danubio, 16:00 Horas tiempo del Centro

Guarani vs. 2 de Mayo, 16:00 Horas tiempo del Centro

Grau vs.Cusco, 18:30 Horas tiempo del Centro

Junior vs. América de Cali, 18:30 Horas tiempo del Centro

La Guaira vs. Caracas, 18:30 Horas tiempo del Centro

U.Católica vs. Aucas, 20:00 Horas tiempo del Centro

Partidos de hoy jueves 6 de marzo en la Concacaf Champions Cup:

Inter Miami vs. Cavalier, 19:00 Horas tiempo del Centro.

Partidos de hoy jueves 6 de marzo en la Liga de Expansión MX:

Correcaminos vs. Tepatitlán, 19:00 Horas tiempo del Centro.

Partidos de hoy jueves 6 de marzo en la Liga Femenil MX:

Rayadas vs. Pachuca, 19:00 Horas tiempo del Centro.