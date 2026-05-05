Tigres Partidos de hoy 5 de mayo: Actividad en Champions League y Champions Cup La explosividad del futbol de la UEFA Champions League y de la Concacaf Champions Cup vuelve a las canchas.

Video ¿Una Final más para Gignac? Así puedes ver Tigres vs. Nashville de Concacaf

El fin de semana nos dejó grandes emociones en diversas canchas alrededor del mundo, en especial en la Liga MX, donde se disputaron los partidos de Ida de los Cuartos de Final, sin embargo, a media semana vuelve la actividad a su máximo esplendor pero en el ámbito internacional.

Para este martes 5 de mayo se esperan dos encuentros de pronóstico reservado y ambos definitorios en sus respectivos certámenes tanto de la UEFA Champions League como de la Concacaf Champions Cup.

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El primero de ellos será el encuentro de Vuelta de la Champions League de Arsenal vs. Atlético de Madrid, donde el marcador se encuentra empatado a un tanto y los Gunners cierran en casa con el objetivo de llegar a la Final.

Ya más tarde, pero en la Champions Cup, Tigres vuelve a casa tras ganar 1-0 en la Ida de las Semifinales con el Nashville y también en busca de ayudarse de su gente para llevarse el boleto a la Final.

HORARIO Y DÓNDE VER PARTIDOS DEL 5 DE MAYO

UEFA Champions League

Arsenal vs. Atlético de Madrid

Cuándo: Martes 5 de mayo

Martes 5 de mayo Horario: A la 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos.

A la 1:00 pm de la Ciudad de México y a las 3:00 pm del Este, 2:00 pm del Centro y 12:00 pm del Pacífico en los Estados Unidos. Dónde ver: Este partido podrás verlo en Univision, TUDN, TUDN.com y App de TUDN en los Estados Unidos.

Concacaf Champions Cup

Tigres vs. Nashville