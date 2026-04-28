    Tigres

    EN VIVO | Nashville vs. Tigres: El partido se retrasa por condiciones climatológicas

    Sigue todas las incidencias de este partido dentro de la ida de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Horario y dónde ver Nashville SC vs. Tigres partido de ida de Semifinales de Concacaf Champions Cup

    El partido Nashville vs. Tigres surge como uno de los encuentros más llamativos para la Concacaf Champions Cup que se encuentra ya en su instancia de Semifinales.

    El duelo se llevará a cabo en el Geodis Park, casa del conjunto de la MLS, que podría tener ventaja al abrir como local, bajo este esquema del desempate bajo el gol de visitante.

    PUBLICIDAD

    De hecho, la Concacaf Champions Cup es la única competición que mantiene el gol de visitante como criterio de desempate.

    ACCIONES DEL PARTIDO NASHVILLE VS. TIGRES DE LA IDA DE SEMIFINALES DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP

    El partido Nashville vs. Tigres se retrasa por condiciones climatológicas
    El estado del clima no ayuda mucho en Geodis Park y la Concacaf retrasa el inicio del partido.

    La nueva hora de arranque en el Geodis Park: 19:00 del centro de México, 9pm ET, 6pm PT.

    Relacionados:
    TigresNashville SC

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ser mi... novia?
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Tráiler: Tan cerca de ti, nace el amor
    LALOLA
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX