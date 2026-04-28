Tigres EN VIVO | Nashville vs. Tigres: El partido se retrasa por condiciones climatológicas Sigue todas las incidencias de este partido dentro de la ida de las Semifinales de la Concacaf Champions Cup.

Video Horario y dónde ver Nashville SC vs. Tigres partido de ida de Semifinales de Concacaf Champions Cup

El partido Nashville vs. Tigres surge como uno de los encuentros más llamativos para la Concacaf Champions Cup que se encuentra ya en su instancia de Semifinales.

El duelo se llevará a cabo en el Geodis Park, casa del conjunto de la MLS, que podría tener ventaja al abrir como local, bajo este esquema del desempate bajo el gol de visitante.

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De hecho, la Concacaf Champions Cup es la única competición que mantiene el gol de visitante como criterio de desempate.

ACCIONES DEL PARTIDO NASHVILLE VS. TIGRES DE LA IDA DE SEMIFINALES DE LA CONCACAF CHAMPIONS CUP

El partido Nashville vs. Tigres se retrasa por condiciones climatológicas

El estado del clima no ayuda mucho en Geodis Park y la Concacaf retrasa el inicio del partido.