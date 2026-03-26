Futbol Internacional Esta es la millonaria cifra que habría recibido Anselmi por irse del Porto y Botafogo El director técnico argentino no la ha pasado bien después de salir de Cruz Azul, aunque al menos, tendría ya una pequeña fortuna.

Video Martín Anselmi habría recibido una auténtica millonada por salir del Porto y del Botafogo

Martín Anselmi ha acumulado fracasos después de su salida del Cruz Azul, ya que no ha podido echar raíces ni en el Porto de Portugal ni en el Botafogo de Brasil, y si bien el argentino está desempleado, no todo a su alrededor es negativo.

Acorde con el medio Doble Amarilla de Argentina, Anselmi habría recibido indemnizaciones millonarias por irse de ambos clubes, unas cláusulas que significan una pequeña fortuna para el estratega.

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El citado medio maneja cantidades similares en ambos casos: alrededor de 4.5 millones de euros, es decir, Anselmi habría acumulado en solamente un año alrededor de 9 millones de dólares por sus despidos.

Eso sí, acorde con otros medios sudamericanos, el Botafogo estaría buscando una manera de no pagar al menos de forma completa, la indemnización de Martín Anselmi, con quien estuvo solamente en tres ocasiones.

Con el Porto, Martín Anselmi estuvo solamente seis meses. Fue por este club por el que, a final de cuentas, salió por la puerta de atrás del Cruz Azul en la Liga MX.