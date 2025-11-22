    Lionel Messi

    Lionel Messi y Luis Suárez consiguen nuevo título sin jugar

    ¡Vaya mística! Los dos futbolistas logran levantar un torneo incluso sin estar en la cancha.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Messi vuelve a ser campeón y sin jugar!

    Lionel Messi y Luis Suárez, futbolistas del Inter Miami de la MLS, consiguieron un nuevo título, aunque en esta ocasión, fuera del terreno de juego.

    El Deportivo LSM, equipo de Uruguay fundado por Luis Suárez y en el cual, Messi se sumó al proyecto, consiguió el ascenso a la llamada Primera División Amateur o 'C'.

    Se trata de la tercera categoría en el futbol charrúa y todo se consiguió después de un triunfo de 2-1 del LSM ante el Liffa, suficiente para que, en casa, pudieran conseguir el título y el ascenso de categoría.

    Ibai Llanos, influencer español, estuvo en el encuentro y, de hecho, transmitió las acciones y la emoción de lo que es el primer gran logro de esta franquicia de los dos jugadores del Inter Miami.

    El Deportivo LSM tuvo su fundación formal recién en este 2025 y representa también un proyecto de unión entre Messi y Suárez, quienes mantienen una gran amistad desde su época en el Barcelona.

