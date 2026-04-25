    Futbol Internacional

    Pizzichillo marca golazo de mediocampo que lo pondrían como candidato al Puskas

    El mediocampista uruguayo abrió el marcador con una impresionante anotación y finalizó con un doblete en la goleada de su equipo.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video Pizzichillo de Montevideo City Torque anota golazo ante Boston River

    El Montevideo City Torque goleó 4-1 a Boston River en el futbol uruguayo, pero el momento de la noche se lo llevó el mediocampista Franco Pizzichillo quien marcó un golazo digno del premio Puskas.

    Fue en el minuto 17 que Pizzichillo abrió el marcador de una manera inesperada, luego de que un compañero peinara la pelota hacia el centro del campo en donde Franco no dudó en patear con fuerza.

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    La pelota tomó una elevación inusual, pero bajó a tiempo para meterse en la portería rival haciendo que el estadio estallara de emoción por lo que acababan de observar.

    "Muchachos, ustedes no se imaginan el gol que hizo franco Pizzichillo", escribió la cuenta del equipo para expresar su sorpresa.

    FRANCO PIZZICHILLO FUE LA FIGURA CON UN DOBLETE

    Además de su golazo de mediocampo, Pizzichillo redondeó su noche con un doblete. Al minuto 21 volvió a aparecer para aumentar la ventaja.

    Montes anotó el tercer tanto del juego para el Montevideo y aunque Boston trató de despertar con una anotación, finalmente Cáceres cerró la cuenta.

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