Futbol Internacional Ali Majrashi noquea a rival al intentar chilena en la Champions League de Asia El futbolista pateó la cara del brasileño Jairo al intentar impactar el balón por lo que tuvo que ser retirado en camilla.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Jugador noquea a rival al intentar chilena en la Champions League de Asia

Momentos de tensión se vivieron durante el partido entre el Al Ahli y el Johor DT de la Champions League de Asia cuando un jugador del equipo de Malasia tuvo que ser retirado en camilla luego de ser impactado en el rostro por una terrible patada.

Fue Ali Majrashi del equipo saudí quien noqueó al brasileño Jairo al intentar impactar el balón con una chilena en una jugada que se desarrollaba en el mediocampo. De inmediato el jugador del Johor cayó al césped, mientras que la acción provocó una gresca entre jugadores de ambos equipos.

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Jairo fue sacado en camilla con el rostro cubierto, en tanto que Majrashi recibió la tarjeta roja directa dejando a su equipo con diez jugadores. Aunque pese a la desventaja el equipo saudí terminó por vencer 2-1 para instalarse en las semifinales del torneo.

CAPITÁN DEL JOHOR DT ENLOQUECE Y PATEA AL STAFF

Luego de que su compañero fuera noqueado por una patada en el rostro, el capitán del Johor, Natxo Insa pateó a miembros del staff en medio de su desesperación por no ver la entrada de las asistencias.

En un video publicado en redes sociales, se observa el momento en el que los jugadores de ambos equipos piden desesperadamente la entrada de las asistencias. Al ver que demoraban, Insa fue corriendo hasta donde estaba el equipo encargado de las camillas y lanzó una patada para posteriormente arrebatárselas y llevarla él mismo.