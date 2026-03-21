    Futbol

    Darío Doherr, exfutbolista guatemalteco, fallece en un accidente en aeronave que él pilotaba

    El exfutbolista guatemalteco muere junto con otras tres personas en accidente en zona montañosa.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video Darío Doherr, exfutbolista guatemalteco, muere al estrellarse nave que pilotaba

    Darío Doherr, exfutbolista guatemalteco, murió en un accidente en una aeronave que él mismo pilotaba y que acabó por estrellarse en una zona montañosa.

    Doherr se dirigía a la capital de Guatemala cuando atravesaba la referida zona montañosa y en donde también enfrentó condiciones climatológicas adversas.

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    Además de Doherr, tres personas más fallecieron en el accidente y que iban en la aeronave: Judith Edilma Mazariegos Rodas, de 26 años, quién estaba embarazada, Harold Humdrum, de 55 años, originario de Noruega, además del médico José Carlos Fuentes Orozco, de 48 años. Ellos tres murieron en el lugar del accidente.

    Doherr fue trasladado a emergencias médicas todavía con vida, pero falleció minutos después.

    Darío Doherr fue futbolista de equipos como Xelajú o el Comunicaciones, uno de los grandes de Guatemala y que expresó sus condolencias y dolor.

    Descanse en paz, Daniel Darío Doherr Pérez.

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