Miguel Ángel Russo, leyenda del futbol mundial, muere a los 69 años

Video Se va un grande: muere una leyenda del futbol mundial

Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors y leyenda del futbol mundial, sobre todo en los banquillos, murió este miércoles a los 69 años.

Desde 2017, fue diagnosticado con cáncer de próstata e inició una dura batalla en donde tuvo altibajos, pero nunca dejó de trabajar.

Desde 1988 cuando se retiró como jugador profesional, Miguel Ángel Russo inició una prolífica carrera como director técnico y que lo llevó por muchos equipos en América, incluyendo un paso por México con Monarcas Morelia.

Oriundo de Lanús, su carrera como director técnico fue iniciada justo con el equipo de su localidad natal y logró un ascenso histórico que lo mantiene como un prócer de Lanús.

El culmen de su carrera como técnico fue quizás la Copa Libertadores, conseguida con Boca Juniors en 2007, y también el que sería el último club de su carrera profesional.

En 2017 fue diagnosticado con cáncer de próstata e incluso, un par de días después de una sesión de quimioterapia, ya alzaba un título en el futbol de Colombia con Millonarios.