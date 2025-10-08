    Miguel Ángel Russo

    Miguel Ángel Russo, leyenda del futbol mundial, muere a los 69 años

    Tras una larga lucha, una leyenda se despide y el mundo del futbol llora.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Se va un grande: muere una leyenda del futbol mundial

    Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors y leyenda del futbol mundial, sobre todo en los banquillos, murió este miércoles a los 69 años.

    Desde 2017, fue diagnosticado con cáncer de próstata e inició una dura batalla en donde tuvo altibajos, pero nunca dejó de trabajar.

    PUBLICIDAD

    Desde 1988 cuando se retiró como jugador profesional, Miguel Ángel Russo inició una prolífica carrera como director técnico y que lo llevó por muchos equipos en América, incluyendo un paso por México con Monarcas Morelia.

    Oriundo de Lanús, su carrera como director técnico fue iniciada justo con el equipo de su localidad natal y logró un ascenso histórico que lo mantiene como un prócer de Lanús.

    El culmen de su carrera como técnico fue quizás la Copa Libertadores, conseguida con Boca Juniors en 2007, y también el que sería el último club de su carrera profesional.

    En 2017 fue diagnosticado con cáncer de próstata e incluso, un par de días después de una sesión de quimioterapia, ya alzaba un título en el futbol de Colombia con Millonarios.

    Descanse en paz, Miguel Ánel Russo.

    Más sobre Miguel Ángel Russo

    1 min
    Miguel Ángel Russo se vuelve viral con peculiar imagen en el Boca Juniors vs. Aldosivi

    Miguel Ángel Russo se vuelve viral con peculiar imagen en el Boca Juniors vs. Aldosivi

    1:40
    ¿Siesta en el banquillo? Así captan al DT de Boca en pleno partido

    ¿Siesta en el banquillo? Así captan al DT de Boca en pleno partido

    0:58
    Riquelme echa a Russo por malos resultados en Boca Juniors

    Riquelme echa a Russo por malos resultados en Boca Juniors

    0:59
    Boca Juniors despide a Miguel Ángel Russo; Bataglia al rescate

    Boca Juniors despide a Miguel Ángel Russo; Bataglia al rescate

    Miguel Ángel Russo, el DT que dirigió en México y su conmovedora lucha contra el cáncer
    Miguel Ángel Russo, el DT que dirigió en México y su conmovedora lucha contra el cáncer
    Miguel Ángel Russo, el DT que dirigió en México y su conmovedora lucha contra el cáncer

    Miguel Ángel Russo, el DT que dirigió en México y su conmovedora lucha contra el cáncer

    Fútbol
    18 fotos
    Relacionados:
    Miguel Ángel RussoFutbol Internacional

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papás por Siempre
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Narcosatánicos
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD