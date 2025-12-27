Futbol Internacional Tragedia en el futbol: director técnico muere tras naufragio El mundo del futbol está de luto, especialmente en España, con tragedia que le cuesta la vida a DT y tres de sus hijos.

Fernando Martín, quien fungía como director técnico del Valencia B Femenil, falleció después de naufragar en un barco en Indonesia, información que el propio conjunto 'Naranjero' confirmó en redes sociales.

Fernando Martín murió junto con tres de sus hijos en este naufragio y sobrevivieron su esposa y su hija.

La embarcación, de nombre KM Putri Sakinah, transportaba a 11 personas entre tripulación y turistas. Todo parece indicar que una falla en el motor, sumado a que las condiciones climáticas eran adversas con golpes contra olas de dos metros, fue el desencadenante para el naufragio.

"Hubo una anomalía meteorológica impredecible en forma de olas de gran oleaje que duraron un corto período y provocaron el hundimiento del barco”, explicó Stephanus Risdiyanto, jefe de la Oficina de la Autoridad Portuaria y Capitanía del Puerto de Labuan.

Autoridades locales señalaron que había condiciones de navegabilidad y que no se tenía un reporte de un clima como el que finalmente ocurrió.