    Futbol Internacional

    Tragedia en el futbol: director técnico muere tras naufragio

    El mundo del futbol está de luto, especialmente en España, con tragedia que le cuesta la vida a DT y tres de sus hijos.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Última hora: Muere querido DT español tras quedar náufrago

    Fernando Martín, quien fungía como director técnico del Valencia B Femenil, falleció después de naufragar en un barco en Indonesia, información que el propio conjunto 'Naranjero' confirmó en redes sociales.

    Fernando Martín murió junto con tres de sus hijos en este naufragio y sobrevivieron su esposa y su hija.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Futbol Internacional

    Lionel Messi y Luis Suárez consiguen nuevo título sin jugar
    1 mins

    Lionel Messi y Luis Suárez consiguen nuevo título sin jugar

    Fútbol
    Muere futbolista Antony Ylano al tener accidente con una vaca en Brasil
    1 mins

    Muere futbolista Antony Ylano al tener accidente con una vaca en Brasil

    Fútbol
    Miguel Ángel Russo, leyenda del futbol mundial, muere a los 69 años
    1 mins

    Miguel Ángel Russo, leyenda del futbol mundial, muere a los 69 años

    Fútbol
    Los partidos que no te puedes perder en esta Fecha FIFA de octubre
    12 fotos

    Los partidos que no te puedes perder en esta Fecha FIFA de octubre

    Fútbol
    Jugador agrede a árbitra después de ser expulsado y la silbante intenta contestar
    1 mins

    Jugador agrede a árbitra después de ser expulsado y la silbante intenta contestar

    Fútbol
    Messi posa con la playera de la Selección Mexicana en encuentro con 'Chaco' Gimenez
    1 mins

    Messi posa con la playera de la Selección Mexicana en encuentro con 'Chaco' Gimenez

    Fútbol
    Luto en el futbol: muere el DT Armando Osma en pleno entrenamiento
    1 mins

    Luto en el futbol: muere el DT Armando Osma en pleno entrenamiento

    Fútbol
    Futbolista Andrej Lazarov muere como héroe en un incendio en Macedonia
    1 mins

    Futbolista Andrej Lazarov muere como héroe en un incendio en Macedonia

    Fútbol
    Neymar no aguanta el llanto y rompe el corazón de todos sus fanáticos
    1 mins

    Neymar no aguanta el llanto y rompe el corazón de todos sus fanáticos

    Fútbol
    Cristiano Ronaldo tendrá festejo especial de cumpleaños en México: ¡el 'Siuuu' más grande de la historia!
    1 mins

    Cristiano Ronaldo tendrá festejo especial de cumpleaños en México: ¡el 'Siuuu' más grande de la historia!

    Fútbol

    La embarcación, de nombre KM Putri Sakinah, transportaba a 11 personas entre tripulación y turistas. Todo parece indicar que una falla en el motor, sumado a que las condiciones climáticas eran adversas con golpes contra olas de dos metros, fue el desencadenante para el naufragio.

    "Hubo una anomalía meteorológica impredecible en forma de olas de gran oleaje que duraron un corto período y provocaron el hundimiento del barco”, explicó Stephanus Risdiyanto, jefe de la Oficina de la Autoridad Portuaria y Capitanía del Puerto de Labuan.

    Autoridades locales señalaron que había condiciones de navegabilidad y que no se tenía un reporte de un clima como el que finalmente ocurrió.

    Descansen en paz, Fernando Martín y sus hijos.

    Relacionados:
    Futbol Internacional

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    Una película de amor y guerra
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX