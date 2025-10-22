    Futbol Internacional

    Muere futbolista Antony Ylano al tener accidente con una vaca en Brasil

    El mundo del futbol está de luto otra vez ante un insólito accidente que cobra la vida de una joven promesa.

    Por:
    Fernando Vázquez.

    Antony Ylano, futbolista brasileño, murió en la madrugada del lunes después de tener un accidente con una vaca, esto en el estado de Piauí en Brasi y volvió a poner luto en el mundo del deporte.

    PUBLICIDAD

    Ylano, de 20 años, circulaba con su moto cuando se encontró con un grupo de reses en pleno camino. No alcanzó a esquivarlas y acabó por impactar contra una vaca para salir disparado contra el asfalto.

    Autoridades en Brasil reportaron múltiples heridas fatales y que Ylano, de 20 años y quien regresaba de una reunión familiar de festejo de cumpleaños, falleció en el lugar de los hechos después del impacto.

    Antony Ylano pertenecía al Piauí Esporte Clube en su categoría Sub-20, si bien ya tenía una carrera importante en su estado natal. Fue campeón estatal de PIauí en 2024 y 2025, acorde con Dublin City FM, todo esto tras iniciar su carrera en el Associacao Atlética de Altos.

    Se preparaba para enfrentar ya la Copa Brasil a nivel regional, todo después de que dejó una buena impresión en el Altos, escuadra que le dedicó un mensaje especial.

    “Con profundo dolor, la Asociación Atlética de Altos recibe la noticia de la muerte de Antony Ylano, de 20 años, exjugador del club, a consecuencia de un accidente en la madrugada de este lunes... (Antony) hizo su debut profesional defendiendo la camiseta de los Altos frente del equipo de Remo en la última ronda de la Serie C en 2023... también formó parte del grupo Piauí que fue campeón en 2024", escribió el Altos.

    Descanse en paz, Antony Ylano Alencar Alves.

    Más sobre Futbol Internacional

    1 min
    Miguel Ángel Russo, leyenda del futbol mundial, muere a los 69 años

    Miguel Ángel Russo, leyenda del futbol mundial, muere a los 69 años

    Los partidos que no te puedes perder en esta Fecha FIFA de octubre
    Los partidos que no te puedes perder en esta Fecha FIFA de octubre
    Los partidos que no te puedes perder en esta Fecha FIFA de octubre

    Los partidos que no te puedes perder en esta Fecha FIFA de octubre

    Fútbol
    12 fotos
    1 min
    Jugador agrede a árbitra después de ser expulsado y la silbante intenta contestar

    Jugador agrede a árbitra después de ser expulsado y la silbante intenta contestar

    1 min
    Messi posa con la playera de la Selección Mexicana en encuentro con 'Chaco' Gimenez

    Messi posa con la playera de la Selección Mexicana en encuentro con 'Chaco' Gimenez

    1 min
    Luto en el futbol: muere el DT Armando Osma en pleno entrenamiento

    Luto en el futbol: muere el DT Armando Osma en pleno entrenamiento

    Relacionados:
    Futbol Internacional

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    Tomy Zombie
    Gratis
    Tráiler: Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: La Trevi sin filtro
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD