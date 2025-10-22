Antony Ylano, futbolista brasileño, murió en la madrugada del lunes después de tener un accidente con una vaca, esto en el estado de Piauí en Brasi y volvió a poner luto en el mundo del deporte.

Ylano, de 20 años, circulaba con su moto cuando se encontró con un grupo de reses en pleno camino. No alcanzó a esquivarlas y acabó por impactar contra una vaca para salir disparado contra el asfalto.

Autoridades en Brasil reportaron múltiples heridas fatales y que Ylano, de 20 años y quien regresaba de una reunión familiar de festejo de cumpleaños, falleció en el lugar de los hechos después del impacto.

Antony Ylano pertenecía al Piauí Esporte Clube en su categoría Sub-20, si bien ya tenía una carrera importante en su estado natal. Fue campeón estatal de PIauí en 2024 y 2025, acorde con Dublin City FM, todo esto tras iniciar su carrera en el Associacao Atlética de Altos.

Se preparaba para enfrentar ya la Copa Brasil a nivel regional, todo después de que dejó una buena impresión en el Altos, escuadra que le dedicó un mensaje especial.

“Con profundo dolor, la Asociación Atlética de Altos recibe la noticia de la muerte de Antony Ylano, de 20 años, exjugador del club, a consecuencia de un accidente en la madrugada de este lunes... (Antony) hizo su debut profesional defendiendo la camiseta de los Altos frente del equipo de Remo en la última ronda de la Serie C en 2023... también formó parte del grupo Piauí que fue campeón en 2024", escribió el Altos.