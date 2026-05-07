Futbol Internacional FIFA firma acuerdo con Fanatics que será nuevo encargado de productos coleccionables Entre los productos que tendrán están las tarjetas de intercambio, juegos de cartas, parches de camisetas y estampas, lo que incluirá seguramente al popular álbum del Mundial.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

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La FIFA firmó un nuevo acuerdo exclusivo de licencia de coleccionables con la empresa Fanatics, a la cual pertenece la popular marca Topps quien será la encargada de diseñar y desarrollar los productos.

Entre los productos que tendrán están las tarjetas de intercambio, juegos de cartas, parches de camisetas y estampas, lo que incluirá seguramente al popular álbum del Mundial.

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Ya en el pasado la marca Topps, que diseña coleccionables para otros deportes como beisbol, basquetbol, futbol americano y lucha libre, se encargó del álbum de la Eurocopa de 2024.

¿CUÁL SERÍA EL ÚLTIMO ÁLBUM DEL MUNDIAL DE PANINI?

El nuevo acuerdo comenzará en su totalidad desde el año 2031, por lo que el último álbum del Mundial distribuido por Panini bajo la licencia de FIFA podría ser el de 2030 que se celebrará en España, Marruecos y Portugal.

FIFA anunció que como parte del acuerdo con Fanatics, éste apoyará el futbol juvenil en todo el mundo al distribuir más de 150 millones en coleccionables de forma gratuita a lo largo de la vida de la asociación.

“A lo largo del panorama deportivo, vemos que los fanáticos están impulsando una innovación masiva en coleccionables que proporciona a los fanáticos una nueva y significativa forma de interactuar con sus equipos favoritos y con sus jugadores favoritos.