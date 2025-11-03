Pablo Barrera, que se retirará del futbol tras 20 años de carrera, reveló su top de futbolistas que más lo impresionaron, tanto como rivales y compañeros, donde destacó tanto a figuras internacionales como nacionales.

En entrevista para Faitelson Sin Censura, el futbolista de Querétaro destacó su paso por la Selección Mexicana donde tuvo grandes compañeros.

“Te haría un top 10, pero te voy a dar cinco. Messi y Cristiano, que la verdad son impresionantes… me tocó jugar contra ellos en España y en el Mundial de Clubes con Cruz Azul, impresionantes esos dos.

“El otro Rafael Márquez, mis respetos también, jugadorazo . ‘Chicharito’ que también me tocó ir con él al Mundial, él ya estaba vendido al Manchester United, un jugador de cualidades diferentes y podría meter a Carlos Vela, un jugador fuera de serie”, indicó Barrera.

PABLO BARRERA SE VE COMO TÉCNICO EN EL FUTURO

Pablo Barrera, que debutó con los Pumas en 2005, señaló que no se retirará completamente del futbol ya que buscará convertirse en técnico en un futuro.

“Justo platique eso con los dueños (Querétaro) y mi idea es ser como entrenador, obvio me quiero preparar más tiempo y después ya dos o tres años ya hacerlo, pero si tengo en la cabeza seguir en el futbol ayudando a los jóvenes”, indicó.

Asimismo, Pablo Barrera señaló que se retira del futbol con un buen sabor de boca tras todo lo que logró como jugador profesional a pesar de los altibajos por lo que pasó.

“La verdad (la carrera en el futbol) es complicada, pero en un recuento de mi carrera y te juro que estoy muy contento, con altibajos y todo lo que tiene el futbol siempre dando lo mejor de mí en los equipos que estuve, me iba bien o mal , pero me quedo con el Pablo Barrera de cuando tenía momentos malos siempre salí adelante”, agregó Barrera.