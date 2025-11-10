    Futbol

    Exentrenador del América desata polémica en Brasil por frase machista

    El actual técnico del Internacional de Porto Alegre provocó indignación tras declarar que “el futbol es para hombres, no para chicas”

    Por:
    Jaime Bernal.
    Video ExDT del América desata polémica en Brasil por frase machista

    El técnico argentino Ramón 'Pelado' Díaz, exentrenador del Club América, volvió al centro de la polémica luego de una declaración considerada machista tras el empate 2-2 entre Internacional de Porto Alegre y Bahía, por la Jornada 33 del Brasileirao.

    Durante la conferencia posterior al encuentro, Díaz expresó su molestia por el arbitraje, especialmente por la intervención del VAR, donde una de las asistentes era mujer.

    PUBLICIDAD

    El futbol es para hombres, no para chicas”, declaró el estratega, provocando un inmediato rechazo en redes sociales y en el ámbito futbolístico brasileño.

    El comentario del técnico argentino fue duramente criticado por asociaciones deportivas y periodistas, quienes calificaron sus palabras como un retroceso para la inclusión femenina en el deporte. No es la primera vez que Díaz genera controversia por este tipo de expresiones: en 2024, cuando dirigía al Vasco da Gama, había afirmado que “e l VAR lo tenía que decidir una mujer, me parece complicado”.

    Ante la ola de críticas, el entrenador del Inter ofreció disculpas: “ Mi declaración fue malinterpretada. Pido perdón, no fue mi intención ofender”, declaró.

    Ramón Díaz, que en 2008 tuvo un breve y discreto paso por el América, suma así un nuevo episodio polémico en su carrera, esta vez fuera del terreno de juego.

    Más sobre Futbol

    2 min
    Partidos de hoy lunes 10 de noviembre: México en el Mundial Sub-17

    Partidos de hoy lunes 10 de noviembre: México en el Mundial Sub-17

    2 min
    Diego Mejía hace historia y se corona con Atlético Ottawa en el futbol de Canadá

    Diego Mejía hace historia y se corona con Atlético Ottawa en el futbol de Canadá

    1 min
    Orbelín Pineda anota gol en triunfo del AEK Atenas ante OFI en Grecia

    Orbelín Pineda anota gol en triunfo del AEK Atenas ante OFI en Grecia

    1 min
    Linda Caicedo marca golazo con el Real Madrid y le da la vuelta al mundo

    Linda Caicedo marca golazo con el Real Madrid y le da la vuelta al mundo

    2 min
    Partidos de hoy sábado 8 de noviembre: Liga MX, mexicanos en el extranjero y Mundial Sub-17

    Partidos de hoy sábado 8 de noviembre: Liga MX, mexicanos en el extranjero y Mundial Sub-17

    Relacionados:
    FutbolRamón DíazInternacional

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Tráiler: Pacto de sangre (Temporada 2)
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX