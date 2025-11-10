Exentrenador del América desata polémica en Brasil por frase machista

El técnico argentino Ramón 'Pelado' Díaz, exentrenador del Club América, volvió al centro de la polémica luego de una declaración considerada machista tras el empate 2-2 entre Internacional de Porto Alegre y Bahía, por la Jornada 33 del Brasileirao.

Durante la conferencia posterior al encuentro, Díaz expresó su molestia por el arbitraje, especialmente por la intervención del VAR, donde una de las asistentes era mujer.

PUBLICIDAD

“ El futbol es para hombres, no para chicas”, declaró el estratega, provocando un inmediato rechazo en redes sociales y en el ámbito futbolístico brasileño.

El comentario del técnico argentino fue duramente criticado por asociaciones deportivas y periodistas, quienes calificaron sus palabras como un retroceso para la inclusión femenina en el deporte. No es la primera vez que Díaz genera controversia por este tipo de expresiones: en 2024, cuando dirigía al Vasco da Gama, había afirmado que “e l VAR lo tenía que decidir una mujer, me parece complicado”.

Ante la ola de críticas, el entrenador del Inter ofreció disculpas: “ Mi declaración fue malinterpretada. Pido perdón, no fue mi intención ofender”, declaró.