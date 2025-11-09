El Santos visitó y perdió 3-2 en su visita al Flamengo dentro de una jornada más del Brasileirao, este resultado colocó al equipo Peixe en la zona de descenso.

La acción que levantó la polémica corrió a cargo de Neymar, quien saltó al campo como titular, fue amonestado y poco pudo hacer para ayudar a su equipo en la parte ofensiva.

Juan Pablo Vojvoda, técnico de Santos decidió sacar del campo de juego a Neymar, el astro brasileño acató la decisión, pero al salir de cambio cuestionó a su estratega con gestos que desataron los comentarios en redes sociales.

Neymar viene de una larga inactividad por lesión, este ha sido su segundo juego en lo que va del mes de noviembre y tampoco ha marcado diferencia en el marcador.

El Santos se está metiendo en problemas, al momento ocupa el lugar 17 con 33 puntos, solo arriba de Juventude, Fortaleza y Sport Recife en la zona de descenso. Mientas que el Flamengo llegó a la segunda posición con 68 unidades, mismas que tiene el primer lugar, Palmeiras.