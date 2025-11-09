    Neymar

    Neymar reacciona de mala forma tras ser sustituido en el juego ante Flamengo

    El astro brasileño salió de cambio en el juego que perdió Santos en el Brasileirao y su reacción no fue buena.

    Por:
    Alonso Ramírez.
    Video ¡Terrible! Así reaccionó Neymar al ser sustituido en derrota del Santos

    El Santos visitó y perdió 3-2 en su visita al Flamengo dentro de una jornada más del Brasileirao, este resultado colocó al equipo Peixe en la zona de descenso.

    La acción que levantó la polémica corrió a cargo de Neymar, quien saltó al campo como titular, fue amonestado y poco pudo hacer para ayudar a su equipo en la parte ofensiva.

    PUBLICIDAD

    Juan Pablo Vojvoda, técnico de Santos decidió sacar del campo de juego a Neymar, el astro brasileño acató la decisión, pero al salir de cambio cuestionó a su estratega con gestos que desataron los comentarios en redes sociales.

    Neymar viene de una larga inactividad por lesión, este ha sido su segundo juego en lo que va del mes de noviembre y tampoco ha marcado diferencia en el marcador.

    El Santos se está metiendo en problemas, al momento ocupa el lugar 17 con 33 puntos, solo arriba de Juventude, Fortaleza y Sport Recife en la zona de descenso. Mientas que el Flamengo llegó a la segunda posición con 68 unidades, mismas que tiene el primer lugar, Palmeiras.

    Video Neymar sufre nueva lesión y su regerso con Brasil está en duda

    Más sobre Neymar

    1:30
    ¡Terrible! Así reaccionó Neymar al ser sustituido en derrota del Santos

    ¡Terrible! Así reaccionó Neymar al ser sustituido en derrota del Santos

    3:21
    ¿Lamine Yamal corre el riesgo de truncase solo su carrera?

    ¿Lamine Yamal corre el riesgo de truncase solo su carrera?

    1:19
    Hija de Neymar se roba suspiros tras imitar festejos de su papá

    Hija de Neymar se roba suspiros tras imitar festejos de su papá

    Así eran las lujosas casas de Neymar en París y en Barcelona
    Así eran las lujosas casas de Neymar en París y en Barcelona
    Así eran las lujosas casas de Neymar en París y en Barcelona

    Así eran las lujosas casas de Neymar en París y en Barcelona

    Fútbol
    12 fotos
    1 min
    ¡En serio! Neymar, otra vez lesionado

    ¡En serio! Neymar, otra vez lesionado

    Relacionados:
    NeymarSantos

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Cómplices
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    El Conquistador: Luna de miel extrema
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX