    Martín Anselmi

    Martín Anselmi, muy cerca de ser el DT de este club histórico

    El campeón de la Libertadores 2024 mueve fichas de cara a 2026 y analiza perfiles jóvenes con recorrido internacional.

    Por:Jaime Bernal
    La exigencia en Botafogo se disparó tras la histórica conquista de la Copa Libertadores 2024, un logro que elevó la vara para el club carioca. El 2025 fue irregular, con una reacción en el tramo final, pero una situación interna terminó marcando el rumbo: la salida de Davide Ancelotti del banquillo, dejando vacante el puesto de entrenador.

    El detonante fue una decisión institucional vinculada al área física. Tras una temporada marcada por numerosas lesiones, la dirigencia resolvió prescindir del preparador físico Luca Guerra, medida que generó un quiebre con el cuerpo técnico y derivó en la salida del hijo del seleccionador brasileño.

    Con la mira puesta en el Repechaje de la Copa Libertadores y en la planificación del 2026, el propietario del club, John Textor, activó la búsqueda de un nuevo estratega.

    En ese escenario tomó fuerza la opción del argentino Martín Anselmi, de último paso por el Porto. El técnico, de 40 años, viene de una breve experiencia en Europa tras dirigir 21 partidos y quedar eliminado en fase de grupos del Mundial de Clubes.

    Anselmi forjó su perfil en Sudamérica, con pasos por Unión La Calera e Independiente del Valle, donde ganó cuatro títulos, incluida la Copa Sudamericana 2022.

    Luego dirigió a Cruz Azul antes de su salto al fútbol portugués. Su nombre aparece ahora como una alternativa firme para liderar al Fogão en una nueva etapa.

