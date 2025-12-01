Video DT del Inter llama "maricas" a sus jugadores en su presentación

Una nueva polémica rodea al Inter de Porto Alegre por otro comentario machista, esta vez hecho por su nuevo técnico, el brasileño Abel Braga, durante su presentación.

El entrenador de 73 años sorprendió en rueda de prensa al irse en contra del nuevo uniforme alternativo de color rosa que sacó el club en apoyo a la lucha contra el cáncer de mama y el cual busca recaudar fondos.

"No quiero que mi equipo se entrene con camisetas rosas, parecen un grupo de maricas", declaró ante los medios de comunicación.

Más tarde, ante las críticas recibidas, Abel Braga soltó un comunicado en redes sociales para disculparse y recordó que el Inter de Porto Alegre, al estar en zona de descenso del Brasileirao, lo que menos necesita ahorita es una polémica.

“Aficionados del Inter, antes que nada reconozco que no me expresé bien sobre el color rosa en mi rueda de prensa. Antes de que esto se difunda, pido disculpas. Los colores no definen géneros. Lo que define es el carácter. El Internacional necesita paz y mucho trabajo. ¡Vamos, Inter!", publicó el técnico brasileño.

Segundo comentario machista en el Inter de Porto Alegre en un mes

Cabe recordar que, su predecesor en el banquillo del club brasileño, el argentino Ramón Díaz, también realizó un comentario machita el mes pasado.

“El fútbol es para hombres, no para chicas, es para hombres”, dijo Díaz en un intento por criticar al arbitraje tras empatar 2-2 ante Bahía el pasado 8 de noviembre.