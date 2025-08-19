Video ¡Le dan con todo! Barristas de Santos encaran a Neymar

Después de que Neymar llorara en el campo tras la goleada de 6-0 que recibió el Santos por parte del Vasco Da Gama, decenas de barristas acudieron a las instalaciones del equipo para encarar al astro brasileño y a sus compañeros por los malos resultados.

En un video que se hizo viral en redes sociales se puede ver el momento en que los aficionados se acercaron a los jugadores, lideraros por Neymar, para pedirles un mayor esfuerzo en sus siguientes compromisos para salir del fondo de la tabla del brasileirao.

Cabe mencionar que tras la goleada que recibió el Santos, Neymar compartió un emotivo mensaje que recibió por parte de su hijo que conmovió a muchos seguidores del Peixe.

"Buenas noches, papá, sé que hoy fue un día difícil para ti y para nosotros, pero quería que supieras que en estos momentos difíciles, y cuando nadie esté a tu lado, siempre estaré a tu lado para apoyarte"

"Nunca desistas de tu mayor sueño por personas que ni te conocen o saben quién eres. No uses la derrota de hoy como un fracaso, en vez de eso, úsala como motivación para siempre ser mejor que ayer", menciona el emotivo mensaje.

Actualmente el Santos se ubica en l a décimo quinta posición del torneo, muy cerca de los puestos de descenso del futbol brasileño.