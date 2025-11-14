    Mundial Sub-17

    Portugal, próximo rival de México en Octavos de Final del Mundial Sub-17

    Los portugueses superaron a Bélgica con una ligera ventaja.

    Por:
    Juan Regis.
    Video Los goles que convirtieron a Portugal en el próximo rival de México

    La ronda de Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 ha conocido a sus primeros clasificados a Octavos de Lugar, entre ellos al próximo rival de la Selección Mexicana.

    Luego de que México eliminara a Argentina en una dramática tanda de penales, la selección de Portugal había conseguido su boleto a la siguiente ronda un par de horas antes gracias a su victoria sobre Bélgica.

    Los portugueses apelaron a la racha goleadora de Anísio Cabral, quien en 8 minutos anotó doblete en la recta final del primer tiempo (al 38' y 46') para sellar el boleto a los Octavos. Bélgica logró el descuento antes del descanso, pero no le alcanzó para sorprender.

    El partido de Octavos de Final entre México y Portugal se llevará a cabo, tentativamente y a espera de confirmación, el próximo martes 18 de noviembre.

    RESULTADOS DIECISEISAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-17

    • Zambia 1-3 Mali
    • Portugal 2-1 Bélgica
    • Suiza 3-1 Egipto
    • Francia 2-0 Colombia
    • Argentina 2-2 México (4-5 penales)
    • Irlanda 1-1 Canadá (9-8 penales)
    • Estados Unidos 1-1 Marruecos (3-4 penales)
    • Brasil 0-0 Paraguay (5-4 penales)

    CLASIFICADOS A LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-17

    • Mali
    • Portugal
    • Suiza
    • Francia
    • México
    • Irlanda
    • Marruecos
    • Brasil

