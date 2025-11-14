Portugal, próximo rival de México en Octavos de Final del Mundial Sub-17
Los portugueses superaron a Bélgica con una ligera ventaja.
La ronda de Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 ha conocido a sus primeros clasificados a Octavos de Lugar, entre ellos al próximo rival de la Selección Mexicana.
Luego de que México eliminara a Argentina en una dramática tanda de penales, la selección de Portugal había conseguido su boleto a la siguiente ronda un par de horas antes gracias a su victoria sobre Bélgica.
Los portugueses apelaron a la racha goleadora de Anísio Cabral, quien en 8 minutos anotó doblete en la recta final del primer tiempo (al 38' y 46') para sellar el boleto a los Octavos. Bélgica logró el descuento antes del descanso, pero no le alcanzó para sorprender.
El partido de Octavos de Final entre México y Portugal se llevará a cabo, tentativamente y a espera de confirmación, el próximo martes 18 de noviembre.
RESULTADOS DIECISEISAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-17
- Zambia 1-3 Mali
- Portugal 2-1 Bélgica
- Suiza 3-1 Egipto
- Francia 2-0 Colombia
- Argentina 2-2 México (4-5 penales)
- Irlanda 1-1 Canadá (9-8 penales)
- Estados Unidos 1-1 Marruecos (3-4 penales)
- Brasil 0-0 Paraguay (5-4 penales)
CLASIFICADOS A LOS OCTAVOS DE FINAL DEL MUNDIAL SUB-17
- Mali
- Portugal
- Suiza
- Francia
- México
- Irlanda
- Marruecos
- Brasil