Video Así fue la tierna y emotiva celebración de México con Japón en el Mundial Sub-17

El pase de la Selección Mexicana a los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 Qatar 2025 fue uno de los más dramáticos, pues necesitaba de varias combinaciones y su clasificación terminó por darse incluso con el criterio del Fair Play; es decir, por diferencia de tarjetas con su rival directo por el boleto.

Mali ganó justo con el marcador que México necesitaba para clasificar, un 0-2 sobre Arabia Saudita en su último juego de la Fase de Grupos y que permitirá al Tricolor jugar los Dieciseisavos de Final frente a la Selección de Argentina.

PUBLICIDAD

Cabe recordar que la Selección de México como la de Japón compartieron hotel de concentración e incluso días antes los recibieron con un pasillo y entre aplausos tras su victoria frente a Costa de Marfil, la única que obtuvo en el Grupo F.

El partido que definía el pase del Tricolor a la siguiente ronda lo vieron juntos tanto seleccionados mexicanos como japoneses y la victoria de Mali fue celebrada por ambos con gritos y abrazos, pues ambas selecciones lograron instalarse en la Fase Final.

Ahora, en los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 Qatar 2025, Japón, que acabó como líder del Grupo B, se medirá el sábado 15 de noviembre frente a Sudáfrica, mientras que México lo hará un día antes, el viernes 14 de noviembre, ante Argentina.