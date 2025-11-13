    Mundial Sub-17

    Mundial Sub-17: se revela el emotivo festejo de Japón con México por el pase a Dieciseisavos

    Ambas selecciones comparten hotel de concentración en Qatar 2025 y festejaron juntas el apretado pase del Tri a Dieciseisavos de Final.

    Por:
    Emmanuel R. Marroquín.
    Video Así fue la tierna y emotiva celebración de México con Japón en el Mundial Sub-17

    El pase de la Selección Mexicana a los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 Qatar 2025 fue uno de los más dramáticos, pues necesitaba de varias combinaciones y su clasificación terminó por darse incluso con el criterio del Fair Play; es decir, por diferencia de tarjetas con su rival directo por el boleto.

    Mali ganó justo con el marcador que México necesitaba para clasificar, un 0-2 sobre Arabia Saudita en su último juego de la Fase de Grupos y que permitirá al Tricolor jugar los Dieciseisavos de Final frente a la Selección de Argentina.

    Cabe recordar que la Selección de México como la de Japón compartieron hotel de concentración e incluso días antes los recibieron con un pasillo y entre aplausos tras su victoria frente a Costa de Marfil, la única que obtuvo en el Grupo F.

    El partido que definía el pase del Tricolor a la siguiente ronda lo vieron juntos tanto seleccionados mexicanos como japoneses y la victoria de Mali fue celebrada por ambos con gritos y abrazos, pues ambas selecciones lograron instalarse en la Fase Final.

    Ahora, en los Dieciseisavos de Final del Mundial Sub-17 Qatar 2025, Japón, que acabó como líder del Grupo B, se medirá el sábado 15 de noviembre frente a Sudáfrica, mientras que México lo hará un día antes, el viernes 14 de noviembre, ante Argentina.

    Para la Selección Mexicana se trata casi de una revancha deportiva, pues enfrente tendrán como director técnico a Diego Placente, quien también dirigió a la Selección de Argentina Sub-20 que eliminó a México en Cuartos de Final del Mundial Sub-20 Chile 2025.

