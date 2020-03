Top 10: Choques mano a mano entre figuras que militan en la MLS

Los cracks, por su categoría y calidad, por sí solos atraen para ver al club en el que militan. Pero si a eso le agregamos que en cada conjunto haya uno de ellos y que exista un contexto muy particular, es verdaderamente para agendarlo y no perdérselo.

Acá te dejamos el Top 10 del frente a frente entre figuras de la liga norteamericana:

1. Javier ‘Chicharito’ Hernández vs. Carlos Vela (LA Galaxy vs. LAFC)

Compañeros desde selecciones infantiles, estos dos delanteros mexicanos canteranos del Guadalajara que pasaron años en Europa, donde ya les tocó enfrentarse, chocarán en el vibrante Derbi de L.A..



2. Rodolfo Pizarro vs. Alan Pulido (Inter Miami vs. Sporting Kansas City)

Los que no surgieron del Rebaño Sagrado pero sí se hicieron de un nombre en Chivas jugando juntos y levantando títulos, ahora les toca medirse en suelo norteamericano.



3. Gonzalo ‘Pity’ Martínez vs. Cristian Pavón (Atlanta United vs. LA Galaxy)

Inevitable sabor a Superclásico cuando estos dos protagonistas de la gran final de Libertadores entre River Plate y Boca Juniors se vuelvan a ver las caras vistiendo sus camisetas ‘emeleseras’.



Bonus: Matías Almeyda vs. Guillermo Barros Schelotto (San José Earthquakes vs. LA Galaxy)

Y si quieres un poco más de un Boca-River en versión MLS, el Clásico de California te ofrece un duelo de estrategias entre dos ídolos de los dos más grandes de Argentina.



4. Ezequiel Barco vs. Gustavo Bou (Atlanta United vs. New England Revolution)

Pero ahí no para la rivalidad de clásicos argentinos trasladada a la unión Americana. También hay un duelo entre figuras de Avellaneda, uno hoy hace diabluras con las ‘cinco bandas’, el otro marca la pauta académica de la revolución.



5. Diego Rubio vs. Felipe Mora (Colorado Rapids vs. Portland Timbers)

Fueron compañeros en el Sudamericano Sub-20 del 2013, y Rueda los ha convocado a la ‘Roja’ recientemente en búsqueda de llenar el rol del goleador. Pero su rivalidad va más allá de un puesto, esa la llevan en la sangre: uno con pasado 'Cacique' en el Colo-Colo, el otro en la ‘U’ de Chile.



6. Raúl Ruidíaz vs. Edison Flores (Seattle Sounders vs. D.C. United)

Con el Perú de Ricardo Gareca se dieron el lujo de festejar echar a Brasil (2016) y salir subcampeones de Copa America (2019), y regresar a los Incas a un Mundial (2018). Además, comparten carreras similares con sus pasos por Universitario y Morelia.



7. Javier ‘Chicharito’ Hernández (LA Galaxy) vs. Nani (Orlando City)

Hubo un tiempo en que el portugués le centraba al mexicano para deleite de la hinchada del Manchester United. ¿Quién extrañará más a quien en este duelo de costa a costa?



8. Bojan Krkić vs. Alejandro Pozuelo (Montreal Impact vs. Toronto FC)

¿El clásico canadiense se pronunciara en castellano o en catalán? Lo veremos cuando un hijo prodigo de Cataluña se mida con un sevillano de pura cepa.



9. Nicolás Lodeiro vs. Diego Valeri (Seattle Sounders vs. Portland Timbers)

El Clásico de Cascadia se seguirá engalanando con la presencia de la romántica posición del ‘10’ sudamericano. El argentino y el uruguayo han sabido mover los hilos consistentemente como nadie en los últimos cinco años.



10. Alejandro ‘Kaku’ Romero Gamarra vs. Maxi Morález (New York Red Bulls vs. New York City FC)

También en el Derby NY podremos disfrutar del tango de otro par de enganches de mucha clase.