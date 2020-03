Si algo faltaba para unir más a Maxi Moralez , Valentín Castellanos y Jesús Medina , la pandemia de coronavirus llevó las cosas al extremo y de manera positiva: los tres jugadores sudamericanos de New York City FC pasan las semanas de reclusión viviendo juntos.

"En mi departamento no tenía nada para entrenarme y Maxi acá tiene espacio y un gimnasio. Le agradezco porque me invitó a pasarla con su familia", explicó 'Taty' .

"Es una tristeza ver a Nueva York así. Es una ciudad que siempre tiene muchos autos y mucha gente por todos lados las 24 horas del día y ahora sus calles están vacías. Verla así me volvió loco. No podía creer estar viviendo acá y que no hubiera nadie. Pero eso es bueno porque la gente tomó medidas", comentó.