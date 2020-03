Los clubes de MLS todavía no regresan a la actividad. Al menos no de manera colectiva, con todos sus jugadores e integrantes del cuerpo técnico. Son épocas de distanciamiento social forzado por la pandemia de COVID-19, pero eso no impidió a Ben Olsen -entrenador en jefe de D.C. United- atender a la prensa en un llamado telefónico colectivo con varios medios de comunicación.