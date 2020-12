Sporting KC y Minnesota, segunda semifinal del Oeste

Las caídas de Philadelphia Union y Toronto FC en la Conferencia Este permiten ahora a Sporting Kansas City ser local en lo que resta de los Playoffs de la MLS en 2020. Pero el dueño de casa no lo tendrá nada fácil cuando esta noche (8:30 pm ET / FOX Deportes) reciba a Minnesota United FC en una de las Semifinales de la Conferencia Oeste .

"No puedes reemplazarlo. Es un jugador especial en nuestro equipo", valoró Vermes . "Como todos saben él fue un gran objetivo para nosotros y lo añadimos al equipo. Así que no lo reemplazas. Sí, este es el momento importante, este es el momento por el que luchas todo el año, para tener a estos jugadores en tu equipo y que te ayuden. Por eso hacemos lo que hacemos".



Heath no cree que su equipo sea el favorito esta noche. "Me llevo muy bien con Peter Vermes, así que tendré que preguntarle qué criterio usó para decir eso", continuó el técnico inglés. "¿Ellos ganaron la Conferencia Oeste y nosotros somos los favoritos ahora? No hemos ganado nunca allí. Quizás Peter esté bromeando. Pero se que va a ser un partido realmente difícil para nosotros. No puedo decir cómo ellos encararán el juego, solo puedo decir cómo son como equipo. Y tenemos que ser mejores de lo que hemos sido, en caso contrario ya sabemos cuál será el resultado. Pero espero realmente que nosotros seamos distintos en el partido".