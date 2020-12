Alan Pulido podría jugar con Sporting KC ante Minnesota United

Hablando con los reporteros en su videollamada del lunes, el entrenador en jefe de SKC , Peter Vermes , no incluyó a Alan Pulido entre los jugadores que no estarían disponibles cuando se les preguntara sobre el estado de la estrella internacional de México , sugiriendo que el regreso de Pulido es inminente justo a tiempo para las enormes Semifinales de la Conferencia Oeste del jueves pelea con 'los Loons' .

"No lo reemplazas. Es un jugador especial dentro de nuestro equipo", dijo Vermes . "Como todos saben, fue un gran objetivo nuestro la temporada pasada agregarlo al equipo. Para que no lo reemplacen. Sí, este es el momento importante, esto es por lo que luchan todo el año para llegar, para que esos jugadores estén en tu equipo y te ayuden en el camino. Por eso hacemos lo que hacemos", explicó Peter Vermes .

"No quiero poner nunca a un jugador en una posición, nunca lo hice, nunca lo haré, donde no estén preparados para jugar desde una perspectiva física", dijo Vermes. "Y cuando tomas esas decisiones, no soy solo yo, es el personal médico, también es el jugador involucrado. Lo único de Alan donde está la diferencia es que si Alan tenía 20 años y acababa de venir a nuestro club, sería Sería una decisión difícil sobre cómo tomaría mi decisión con él porque probablemente no tendría suficiente experiencia con él y él tampoco la habría tenido, siendo tan joven si tuviera 20 años, sin saber cómo lidiar con las lesiones y si debería o no debería jugar.