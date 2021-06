Con la opción de robar la punta a Seattle, Sporting KC recibe a Austin

"Son un muy buen equipo, tienen jugadores de muy buena calidad", dijo Vermes sobre Austin. "Están organizados. Creo que entienden muy bien cómo quieren jugar. Creo que sus jugadores son extremadamente enérgicos y creo que tienen una buena combinación de algunos veteranos, algunos jóvenes, muchachos que son realmente buenos". en la pelota, algunos muchachos que se meten detrás de ti. Es un buen equipo. Siempre he dicho que en este último, no sé, cinco o seis años de expansión, no son equipos de expansión. Vienen con la capacidad de construir realmente un roster basado en muchos de los diferentes mecanismos que tienen y también en el dinero que se les proporciona. Han hecho un muy buen trabajo al hacerlo".