¿Quiénes serían los Jugadores Franquicia que Miami podría sumar en 2023?

Como bien señala el periodista de MLSsoccer.com Tom Bogert, el año próximo no estarán en el sur de Florida ni Higuaín, ni Rodolfo Pizarro (no hay planes de volver a incorporarlo tras su cesión a la Liga MX), y Alejandro Pozuelo (el tercer Jugador Franquicia de Miami en esta temporada) finaliza su contrato en diciembre. El buen rendimiento del español hace pensar que el enganche seguirá vistiendo la camiseta rosada en el futuro, aunque quizás ya no bajo la condición de Futbolista Designado.