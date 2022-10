¡Adiós Pipita! Gonzalo Higuaín anuncia su retiro del futbol

"Creo que el abuso en las redes sociales nunca va a cambiar. Yo lo que pido o lo que siento es que la gente tome conciencia antes de hacer un comentario o antes de publicar algo, porque no saben el daño irreparable que generan en otras personas. Hay mucha gente que no tiene la oportunidad de defenderse, de hablar, o no lo cuenta. Yo lo he sufrido en primera persona. A mí me ha dolido, pero gracias a Dios tuve una familia detrás de mí que me ha sacado adelante. Pero hay gente que no sale adelante. Cinco segundos atrás de una computadora arruinan personas".