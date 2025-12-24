    Inter Miami CF

    Inter Miami pone a la venta el pasto del Chase Stadium

    Ahora los aficionados podrán tener un recuerdo del inmueble que vio nacer al equipo.

    TUDN
    El Inter Miami lanzó a la venta un peculiar regalo para esta fiesta decembrina y es que ahora los hinchas pueden conservar un pedacito auténtico del pasto del Chase Stadium, estadio que vio nacer a las ‘Garzas’ y en donde lograron su primer título de la MLS en su corta historia.

    El césped forma parte de la memoria viva del equipo ya que fue testigo de la llegada de Lionel Messi al futbol de los Estados Unidos, así como de otras figuras como Luis Suárez, Rodrigo de Paul y Sergio Busquets.

    La colección, bautizada como “Original Grass”, ofrece cinco opciones distintas para que los fanáticos puedan adquirir un pedazo de pasto, desde llaveros tradicionales y en forma de playera del Inter Miami, hasta las cajas de lujo donde el césped viene acompañado de boletos dorados y que son protegidos por elegantes cajas.

    El costo de estos recuerdos va desde los 50 hasta los 750 dólares y los puedes adquirir en el sitio web de freedom to dream y comenzarán a enviarse desde enero del 2026 los llaveros y en marzo las cajas de lujo.

    LAS OPCIONES PARA LLEVARTE UN PEDAZO DE HISTORIA DEL CHASE STADIUM

    El Inter Miami que para el 2026 se mudará al Miami Freedom Park, quiere que sus aficionados se queden con un recuerdo de la casa que los vio nacer.

    • Llavero con césped del campo: un llavero acrílico de edición limitada que contiene una pequeña porción del césped.
    • Llavero con forma de camiseta: similar al anterior, pero con el diseño de la camiseta del club.
    • Mini Ultra Lux Box: un fragmento de la superficie encapsulado en un cubo de acrílico dentro de una caja elegante con interior de cuero y gamuza.
    • Large Lux Box: incluye arena de césped en acrílico acompañada de un boleto metálico grabado en oro y presentación premium.
    • Ultra Box: la edición más lujosa, con una presentación de alto nivel y diseño interior especial.
