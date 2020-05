'Pipa' Higuaín: "D.C. es una nueva etapa; espero hacerlo muy bien"

Luego de ocho temporadas como talento y símbolo de Columbus Crew, Federico Higuaín tuvo que mudarse a la capital estadounidense con el fin de intentar seguir siendo futbolista. "No era algo que esperaba. Lógicamente, no", comentó el enganche a MLS Español. "Lamentablemente yo tuve una lesión de rodilla grave, a los 35 años. La campaña del equipo no había sido buena, no llegué a jugar más de 12 o 13 partidos. La dirección nueva del club, tanto los dueños como la directiva y el cuerpo técnico, se encontraron con la posibilidad de tomar una decisión y la han tomado".

"Me han ofrecido en las charlas que tuvimos abrirme las puertas del club no como jugador, pero sí para hacer alguna actividad como parte del grupo de trabajo", continuó. "Mi idea es seguir jugando al fútbol. Por eso estoy muy agradecido a D.C. United. Se la posibilidad que me están dando. Se apreciar esos gestos. Espero devolver con actos la posibilidad de seguir jugando al fútbol".



La sorpresa en la liga fue grande cuando DCU anunció la llegada del creativo argentino. "Me siento muy bien. Obviamente, atravesando esta situación que nos toca vivir a todos con respecto al coronavirus. Pero, dentro de todo, estoy bien. Prácticamente estoy recuperado de mi lesión de rodilla que tuve el año pasado. Y bueno... Estoy con mucha ilusión en esta nueva etapa que se me presenta gracias a D.C. United, que me abre las puertas del club para poder seguir desarrollándome en esto que tanto me gusta, que es jugar al fútbol".

Cuando el club de la Costa Este dio la noticia, se dio a conocer que Higuaín se sumaba al plantel en un formato que le permitiría jugar y cumplir labores como ayudante del cuerpo técnico. "Podrían darse las dos posibilidades", confirm´ó el porteño. "Mi idea y la idea del club es que yo juegue al fútbol. Poder ser útil dentro de la cancha. Luego está la posibilidad de estar cerca de los jugadores jóvenes, de acercarme a las divisiones infantiles, hacer alguna que otra 'devolución' en cuanto a un análisis quizás de nuestro equipo, de nuestro funcionamiento, o algún análisis del equipo rival, de los rivales a enfrentar. Calculo que esto va a estar muy ligado a lo que yo pueda hacer dentro de la cancha o no".

Higuaín hace un análisis profundo del que ahora es su equipo. "Las últimas dos campañas de D.C. United fueron muy buenas, muy diferentes a lo que habían hecho con anterioridad. La venida de Wayne Rooney, más el estadio nuevo, más algunas otras incorporaciones le han dado al club un salto de calidad. Hoy ya sin esa figura estelar el club sigue apostando a rearmarse, a reforzarse de la mejor forma para competir", expresó.

"Hoy en día la liga es una liga en la que se necesitan de varias piezas para sentirse un equipo que pueda competir de igual a igual con cualquier rival. Tenemos jugadores jóvenes, jugadores de buena calidad técnica, jugadores inteligentes y sobre todo jugadores que quieren hacer las cosas bien. D.C. United es un equipo con mucha historia, con una historia importante en MLS. La intención de todos es hacer una buena temporada, pero esto que está pasando nos pone en una situación de incertidumbre, que se hace difícil", aseguró.

El United -como otros equipos de la liga norteamericana- todavía aguarda la autorización para iniciar sus prácticas individuales y voluntarias. "Dependiendo de cada estado y de las posibilidades de cada club, hay equipos que ya han comenzado a entrenar, lo cual de momento es algo desparejo, porque algunos estados no han habilitado a comenzar estos entrenamientos. Ojalá esto sea el principio de algo que se puede generar en toda la liga, en todos los equipos", auguró Higuaín.

EL 10 AHORA ES EL 2

Es muy difícil identificar a Federico Higuaín con otro dorsal que no sea el 10, que ha lucido con orgullo hasta ahora en MLS. Pero en 2020 el cambio es radical. El futbolista surgido de River Plate contará este año con el número 2.

"A mí me gustan los números de 1 al 11", explicó. "Y en este caso el 2 estaba libre. El 2 fue el número que usó mi padre [ Jorge Higuaín, histórico defensa central argentino] durante toda su carrera y me pareció un lindo gesto usar ese número, en agradecimiento tanto a él como a mi madre, que tanto me ayudaron cuando era joven para realizar mi sueño, que era jugar al fútbol. Cuando les mandé el video con la camiseta con el número y el apellido ahí atrás mi papá se emocionó mucho y mi mamá también".

'Pipa' Higuaín es uno de los ejemplos más relevantes de la importancia que han tenido los enganches nacidos en Argentina en la historia más o menos recientes de Major League Soccer. "El fútbol en Estados Unidos se juega 'de área a área', y quizás ahí se pueda encontrar espacios entre líneas y tiempo para pensar. El organizador de la cancha sabe entender y dominar esa parte del juego. La sabe aprovechar", desmenuzó. "Es un fútbol muy dinámico, y hay que estar físicamente bien preparado. Pero se generan aquí esos esos espacios en los que se puede pensar. Los argentinos -y cualquier otro jugador- si lo sabe aprovechar, puede sacar ventaja".

El jugador valora la estabilidad, la solidez y la previsibilidad organizativa y económica de la liga norteamericana. "Las cosas normales te dan cierta estabilidad y tranquilidad para que vos te puedas realizar como jugador de fútbol. Lugares donde uno se puede encontrar con orden, con programación, con respeto por los contratos firmados, con cumplimiento en los pagos, con seguridad en la zona de entrenamiento. Son todas cosas que te ayudan a realizarte como profesional. Me parece que la liga pone una atención especial para que el jugador se sienta cómodo y se sienta satisfecho a la hora de jugar al fútbol".

'PIPA' Y 'PIPITA'

Federico Higuaín es hermano de Gonzalo Higuáin, delantero que ha lucido las camisetas de algunos de los equipos más importantes de Europa, y que frecuentemente es vinculado a clubes de MLS. "La carrera de Gonzalo habla por sí sola. Lo que yo pueda decir poco importa", expresó Federico. "Es un jugador que durante toda su carrera ha jugado en las ligas más importantes, y lo ha hecho muy bien. No tengo dudas que viniendo a esta liga o quedándose en Europa él va a seguir siendo lo que fue en toda su carrera".

"Suelo decir que es parte de un grupo de jugadores que está por fuera de la línea de evaluación. Son jugadores que son muy importantes por sí mismo, que generan situaciones por sí solos. Son determinantes en los 20 o 30 partidos que pueda tener una liga. En los momentos importantes, por lo general también. Son jugadores que se adaptan a cualquier liga, y en un tiempo normal debería hacerlo bien".



El ahora enganche de D.C. United admitió que en las conversaciones con su hermano y artillero han surgido consultas sobre Major League Soccer. "Hemos hablado, sí. Llevo mucho tiempo acá. Así como yo le pregunto a él, él me hace preguntas a mí. Él ha visto que muchos jugadores que han sido compañeros de él han tenido su paso por esta liga, y lo bien que han hablado de ella. Hablamos de personalidades muy importantes de este deporte, que le han hecho la misma 'devolución' que yo le puedo haber hecho en su momento. Eso es importante para él en caso de que alg´un día pueda jugar en MLS. Él ahora tiene contrato con Juventus, está muy contento ahí. Juega para uno de los equipos más importantes del mundo. Cuando él tenga que tomar una decisión se verá si es posible o no".

LAFC, EL MEJOR DE LA TEMPORADA 2019

Puesto a analizar lo ocurrido el año pasado en MLS, Higuaín no dudó al señalar a Los Angeles Football Club como el mejor conjunto. "Me parece que LAFC es el equipo que mejor juega fútbol. New York City es otro equipo que me gusta ver jugar. Pero fundamentalmente creo que LAFC es el equipo más importante hoy en la liga. Por presente y pasado reciente. Más allá de que todavía no ha ganado el título, creo que la forma en la que juega lo va a poner en esa posición".



"Juegan a ganar. El equipo juega la mayor parte de tiempo en el campo rival. Cuando pierden la pelota tienen la intención de recuperarla lo más rápido posible", manifestó al reseñar las bondades del conjunto de Bob Bradley. "Hay una diferencia muy grande entre los equipos que ponen su defensa lo más alto posible en el campo con los equipos que no lo hacen. Si bien esa es una manera arriesgada de jugar al fútbol, con 40 o 60 metros libres para defender tu arco, eso también te permite recuperar rápido la pelota e ir hacia el arco rival. Y eso le da menos recorrido a los jugadores ofensivos. Es mucho más lindo controlar el juego desde los espacios y el tiempo para los jugadores creativos o más ofensivos que hacerlo arrancando desde más atrás, con un sistema más defensivo".

UNA NUEVA ETAPA