Con polémica, Philadelphia acaba con racha invicta de New York City

Cushing, quien reemplazó a Ronny Deila en el cargo de DT, no encontraba explicación, pero con aplausos y gritos intentó levantar el ánimo de los suyos, que vienen de caer eliminados en la US Open Cup al ser goleados 3-0 ante New York Red Bulls, pero pese al impulso anímico y tibios acercamientos de Talles Magno y Valentín Castellanos, NYCFC no pudo igualar el marcador antes del descanso.