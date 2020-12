El Super Líder de MLS en 2020 ya piensa en 2021

El Union firmó a Cory Burke con una extensión de contrato, pero declinó la opción de contrato sobre Andrew Wooten . Burke , Kacper Przybylko y Sergio Santos son ahora los tres delanteros del club bajo contrato. Para un equipo que juega principalmente en un diamante cerrado 4-4-2, tres delanteros no serán suficientes para una temporada ocupada.

"Por supuesto, no dormimos en los últimos meses", dijo Tanner . "Tenemos algunos candidatos, tenemos prioridades. Con las transferencias, no es tan fácil. Pueden estar seguros. Haremos algo en casi todas las partes del plantel. Hay más por venir".

"Miren, en este momento no hay nada sobre la mesa", dijo Tanner. "Pero no estamos ciegos, no podemos esperar hasta que algo venga, haremos nuestra tarea y siempre buscaremos reemplazos".