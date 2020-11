Andre Blake es el Arquero del Año 2020 en Major League Soccer

Blake ayudó al Union a capturar el Supporters' Shield de 2020, el primer trofeo en la historia del club, mientras respaldaba a la defensa menos goleada de la MLS (20 goles en contra). En el plano personal, el jugador de 29 años también se ganó el Guante de Oro del Torneo Especial MLS is Back presentado por Allstate el verano pasado. Blake también es uno de los cinco finalistas para el premio MVP Landon Donovan MLS 2020, la primera vez que un portero ha sido nombrado finalista para el premio desde Joe Cannon en 2004.

Durante la temporada regular, Blake registró un porcentaje de salvamento de 0,778 y un promedio de 0,88 goles permitidos, ambos mejores en la liga para los porteros con 20 o más apariciones en el año. También lideró al portero de la MLS con 13 victorias, un total que probablemente habría sido más alto si no se hubiera perdido los dos últimos partidos de la temporada regular de Philadelphiaia por una fractura en la mano.

Algunos puntos brillantes de 2020 para Blake son su parada en salto en una victoria por 2-1 sobre el New England Revolution el 19 de octubre. Es finalista del Atajada del Año 2020. También hizo ocho paradas en un empate 3-3 en LAFC el 8 de marzo, empatando el total de salvamentos más alto de la temporada para un portero.

Blake ha estado con el Union desde 2014, cuando fue la primera selección general en el SuperDraft de la MLS de ese año. Un fichaje de la Generación adidas, realmente asumió el rol de titular en 2016 y no ha mirado atrás desde entonces. También hizo 45 apariciones con el equipo nacional de Jamaica.

El premio Allstate MLS Goalkeeper of the Year fue votado por el personal técnico del club de la MLS, los medios de comunicación y los jugadores actuales de la MLS. A continuación se muestra un desglose de los resultados de la votación, que tuvo a Matt Turner de New England Revolution como el retador más cercano.