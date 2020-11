Canteranos y estrellas mundialistas en el Once Ideal de MLS

Major League Soccer reveló el viernes el Once Ideal de MLS 2020, presentado por The Home Depot, reconociendo a los mejores jugadores de la liga en cada posición según lo determinen los medios, los jugadores de la MLS y el personal técnico de los clubes de la MLS. Los 11 jugadores nombrados como el Once Ideal presentado por The Home Depot provienen de siete países diferentes y representan algunos de los talentos más emocionantes y consumados de la liga, compuestos por talentos locales, estrellas internacionales y jugadores destacados. Siete clubes diferentes de la MLS están representados por el mejor equipo XI de este año, todos los cuales se clasificaron para los Playoffs de la Copa MLS Audi 2020 y, por primera vez en la historia de la MLS, tres jugadores locales también han sido seleccionados para el Mejor XI.

Once Ideal de la MLS 2020 presentado por The Home Depot

Portero: Andre Blake (Philadelphia Union)

Defensores: Mark McKenzie (Philadelphia Union), Jonathan Mensah (Columbus Crew SC), Walker Zimmerman (Nashville SC)

Centrocampistas: Brenden Aaronson (Philadelphia Union), Diego Chará (Portland Timbers), Nicolás Lodeiro (Seattle Sounders FC), Alejandro Pozuelo (Toronto FC)

Delanteros: Jordan Morris (Seattle Sounders FC), Diego Rossi (Los Angeles Football Club), Raúl Ruidíaz (Seattle Sounders FC).

Por primera vez en la historia de la MLS, tres jugadores locales forman parte del Once Ideal de MLS presentado por The Home Depot, con Brenden Aaronson y Mark McKenzie (ambos Philadelphia Union) y Jordan Morris (Seattle Sounders FC) todos nombrados para el equipo. A la edad de 20 años y 29 días, Aaronson es el jugador más joven seleccionado para un Mejor XI.

El Philadelphia Union, que registró el mejor récord general en la Major League Soccer durante la temporada 2020, colocó a tres jugadores en el Once Ideal, incluido el portero Andre Blake, el ganador del Portero del Año de la MLS Allstate 2020. Blake registró el mejor promedio de la liga de 0,88 goles contra el promedio cuando fue nombrado por segunda vez en el Once Ideal de MLS.

Otro jugador del Union es parte del grupo defensivo Once Ideal de MLS en McKenzie, quien ancló la mejor defensa de la liga (con solo 20 goles permitidos en 23 juegos) en su tercera temporada en la liga. Junto a él se encuentra Walker Zimmerman, quien ganó los honores de Defensor del Año de la MLS después de respaldar la expansión Nashville SC a un puesto en los Playoffs de la Copa MLS Audi 2020 en su temporada inaugural, el club estableció un récord de mejor desempeño defensivo por primer año. club en la historia de la MLS. El tercer miembro del grupo defensivo es Jonathan Mensah de Columbus Crew SC, un dos veces participante de la Copa del Mundo que fue nombrado al Once Ideal de MLS por primera vez.

Los cinco finalistas del premio Landon Donovan MLS Most Valuable Player de 2020 han sido nombrados para el Once Ideal de MLS, incluidos dos miembros del cuerpo de mediocampo. Nicolás Lodeiro, uno de los tres jugadores de Seattle Sounders FC en el Mejor XI presentado por The Home Depot, es finalista para los honores de MVP de la liga después de terminar empatado por el liderato de asistencia con 10, convirtiéndose en el sexto jugador en la historia de la MLS en registrar 10 o más asistencias en al menos cuatro temporadas consecutivas. Alejandro Pozuelo de Toronto FC, también finalista de MVP, fue nombrado para el equipo por segundo año consecutivo, empatando en el liderato de la liga con 10 asistencias y terminando en un empate en el octavo lugar con nueve goles. Junto con Aaronson, quien anotó cuatro goles y agregó siete asistencias en solo su segunda temporada en la MLS después de firmar como jugador local, el grupo de mediocampo también cuenta con Diego Chará de los Portland Timbers, quien recibió su primer premio al Once Ideal en su décima temporada en Major League Soccer.

Diego Rossi de Los Angeles Football Club, el ganador de la Bota de Oro MLS presentada por Audi con 14 goles en 2020, lidera el trío delantero. Rossi a principios de este año también ganó la Bota de Oro en el Torneo MLS is Back. Raúl Ruidíaz de Seattle Sounders FC terminó empatado por el segundo lugar en la carrera de la Bota de Oro con 12 goles, la tercera vez en sus tres temporadas en la MLS que anota 10 goles o más, junto con su compañero de equipo Morris, quien empató en el quinto lugar en la carrera de goles. con 10 para la temporada, en su quinta temporada tras fichar como Canterano.

Ocho de los jugadores nombrados al Once Ideal presentado por The Home Depot son selecciones por primera vez, con Blake, Pozuelo y Zimmerman cada uno haciendo su segunda aparición. Tres de los jugadores (Lodeiro, Mensah, Ruidíaz) han jugado en el Mundial de Fútbol. Además del récord de tres jugadores locales, dos fueron seleccionados en el SuperDraft de MLS, ambos en las primeras siete selecciones en general (Blake, No. 1, 2014; Zimmerman, No. 7, 2013). Entre los siete países representados en el Once Ideal de MLS, cuatro son de Estados Unidos, dos de Uruguay, uno de cada uno de Colombia, Ghana, Jamaica, Perú y España.