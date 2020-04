Óscar Pareja, reflexivo y maravillado con la evolución de MLS

Los equipos de MLS necesitan volver a jugar. Es lo que todos esperan en medio de la larga pausa de la actividad en la liga, forzada por la extensión de la pandemia de COVID-19. Navegar el territorio bastante desconocido de no poder entrenar en conjunto con todos los jugadores y no tener una fecha cierta de regreso no es una tarea sencilla para ningún técnico.

En medio de esta situación, MLS Español dialogó horas arás con Óscar Pareja, entrenador de Orlando City SC. "Me siento un poco como nos sentimos todos. Porque no estamos de vacaciones, y todos los días nos cargan con la responsabilidad de tener que trabajar, pero no lo hacemos donde normalmente lo hacemos. Entonces nos incomoda eso", comentó.



"Nos sentimos un poco limitados con la situaci´on. No podemos ayudar a los jugadores ni reunirlos. Extrañamos mucho el fútbol, el contacto social con la gente, la competencia. Me siento incómodo, pero intentando transformar todo esto en experiencias positivas. Aprovechando el tiempo para hacer otras cosas y acercarme a los jugadores de otra manera".

Al entrenador colombiano de 'los Leones' -además de la faceta físico-táctica de la preparación de su plantel- le preocupa el factor emocional de esta crisis. "Es un tiempo especial, para aprovecharlo para el conocimiento del ser humano. Del jugador de fútbol como ser humano", comentó. "A veces lo vemos solamente con los zapatos de fútbol y el uniforme, porque no nos queda demasiado tiempo para explorar la persona. Entonces nos hemos dado a la tarea de conocernos mucho más".



Dentro de esa exploración personal impulsada por Pareja, el cuerpo técnico de Orlando City organiza cada semana una charla en teleconferencia con motivadores muy especiales. Los jugadores del equipo puede escuchar y conversar con personas que han superado situaciones especiales y dramáticas en sus vidas.

"Yo creo que íbamos a una velocidad demasiado rápida en nuestras actividades. No nos habíamos detenido a pensar en el valor del trabajo que tenemos, en la familia, en lo que pasa alrededor. La competencia te exige siempre ese vértigo, estar siempre al millón", explicó 'el Profe'. "Y yo creo que escuchar a la gente que ha pasado por momentos tan difíciles, con experiencias tan únicas, te dan perspectivas diferentes de la vida. Y eso a nosotros como técnicos y futbolistas nos tiene que ayudar no solo a sobrellevar este momento que de por sí es complicado para todos, pero también a ver la bendición que tenemos al tener este trabajo, de estar saludables, de estar bien".



"Entonces la experiencia de Rebekah Gregory -sobreviviente del atentado explosivo en el Maratón de Boston- cuando le estalló una bomba al lado de su hijo, y ella tiene que pensar todo el tiempo cómo reinventarse sin una pierna. Y escucharcómo un sobreviviente de Chapecoense, futbolista, se estrella su avión y al otro día se murieron todos sus compañeros, tiene que reinventarse, volver a ponerse los zapatos de fútbol y volver a jugar sin sus compañeros. Todas esas cosas nos ayudan a respirar un poco en el día a día. Trabajamos la táctica, trabajamos la parte física, ¿Y la parte humana, qué? En eso nos hemos enfocado mucho", profundizó Pareja.

"Si vamos al gremio del fútbol, creo que el ganar el fin de semana nos ha aumentado el vértigo de una manera impensable. Al futbolista le demuestra que lo único que importa son los tres puntos. Al técnico, más todavía. Al periodista, al que trabaja en el club, a todos nos han involucrado en esa velocidad del éxito, de ganar, y se nos ha olvidado que hay otras cosas y que hay más alrededor de eso, sin quitar importancia a nuestras responsabilidades de competencia", agregó.

"Esto nos ha demostrado que podemos combinar las dos, y que podemos parar un poco siendo eficientes. Pero que hay otras cosas que son prioridad, y que están al lado y que no se pueden descuidar. Porque eso es parte del éxito de nosotros como seres humanos".

¿POR QUÉ ORLANDO CITY?

Tras una exitosa etapa en Colorado Rapids y FC Dallas, Óscar Pareja firmó con el equipo morado tras pasar un año en Xolos de Tijuana en 2019. "Siempre me imaginé al estado de Florida como un estado muy futbolero por la diversidad que hay aquí. Es un estado muy cercano al fútbol de Sudamérica, inmigrante y de un jugador local muy rico, que ha crecido en esta diversidad. Siempre me he preguntado por qué Florida no ha sido un estado dominante en el fútbol. En los tiempos nuestros del Tampa Bay y Miami Fusion también me preguntaba eso".

"Vino la oportunidad, y después de mi paso por México, de venir a un club joven, con muchas expectativas y con una estructura muy joven también. Muy similar a lo que encontré en Dallas cuando empecé. Son escenarios en los que yo ya he estado, y puedo contribuir. Me siento útil en un lugar como este, en una comunidad futbolera y muy diversa".

¿Pesa el hecho de haber llegado a un club que todavía no ha logrado clasificar una postemporada? "Desde pequeño viví con muchas responsabilidades, y cada año era una diferente, por la competencia. Desde que recuerdo he estado en un estado de competencia. El hecho de venir a Orlando con esta responsabilidad de llevarlo a los Playoffs, ojalá lo podamos hacer este año si se reanuda todo. Es un reto muy fuerte, muy importante, pero que nos va a dar una gran satisfacción, y me gustaría ser parte de ese proceso. Quiero vivir esa experiencia acá".

LAS CARAS DEL PROYECTO

Uno de los fichajes más ilusionantes del Orlando City de Pareja es el del arquero peruano Pedro Gallese. "Ha pasado por procesos muy importantes. Yo valoro mucho que los jugadores puedan defender la camiseta de su selección nacional. Mucho más si se trata de un Mundial o una Copa América. Y Pedro tiene todo el liderazgo y toda la personalidad para convertirse en un arquero que transforme a Orlando", comentó el entrenador.



"Durante la pandemia lo veo totalmente integrado a su equipo, como si hubiera estado un par de años aquí ya. Y eso me da mucha alegría. Es un jugador que tiene la capacidad de ganar partidos. Se ha puesto la camiseta de su país en circunstancias muy fuertes y ha respondido muy bien".



Otra referencia ineludible es la presencia de Nani en el plantel. "La experiencia de Luis en los procesos que ha tenido anteriormente en competencias top, en lo que consiguió con el Manchester United y lo que consiguió en Portugal en Europa ... En los clubes en los que estuvo siempre ganó", valoró Pareja. "Vengo y encuentro a un jugador con una calidad humana increíble. Y todavía muy vigente mentalmente. Eso me ha gustado mucho. A pesar de todo el éxito que ha tenido quiere seguir contribuyendo y ganando. Va a ser una gran influencia, porque además ya tiene un año de experiencia en la liga. Está con sus condiciones físicas intactas para hacer una contribución muy importante".

EL TIEMPO LIBRE DURANTE EL AISLAMIENTO SOCIAL

"Lo que más he hecho hasta ahora ha sido ir conociendo al plantel. He repasado los partidos del año pasado de los jugadores el año pasado. He empleado el tiempo para conocer más al grupo", responde el técnico cuando se le consulta por las actividades que lleva a cabo en semanas recientes. "Veo mucho fútbol retro, porque a veces mitificamos la historia o la descalificamos pero no la conocemos. Me gusta la historia del juego en sí".

Pareja tiene especial interés en repasar el trabajo de entrenadores míticos como Rinus Michels, Telé Santana, Arrigo Sacchi, Louis van Gaal, Pep Guardiola o Zinedine Zidane.

A nivel local, Pareja se declara admirador del trabajo de Bob Bradley. "Me gustó mucho su equipo el año pasado. He respetado mucho el valor de Bob de irse a vivir afuera. De irse a Egipto y de estar en un fútbol que no era cómodo para un entrenador norteamericano. Siempre me ha gustado ese coraje que tuvo para salirse de su zona de confort. Creo que lo tradujo muy bien en su LAFC el año pasado".

MLS Y UNA EVOLUCIÓN "SIN SEMEJANZAS"

Óscar Pareja se entusiasma al hablar del presente de Major League Soccer. "Tenemos una liga sostenible, una liga que no crece a un paso desborado, como ocurrió en India y en China. Que tiene un crecimiento a un paso muy bueno. Una cobertura mediática que está creciendo y es comparable con la del béisbol. Una dirección deportiva y un grupo de dueños en los que crecen todos", enumeró.



"Futbolísticamente, atrayendo a jugadores de primer nivel, que quieren venir a MLS en lugar de ir a México o Sudamérica. Ellos saben que pueden venir a MLS como puente hacia Europa. Las tácticas de los entrenadores están en una evolución maravillosa. Creo que el técnico de MLS se ha preparado muy bien, al punto de que muy buenos técnicos del exterior -con muy buen nombre- han venido a MLS. En la parte estructural y la parte futbolística, el paso de la MLS no tiene semejanza en el mundo".

SU PASO POR XOLOS DE TIJUANA

Pese a su brevedad, Pareja guarda un buen recuerdo de su experiencia en la Liga MX. "Estuve en dos torneos. Hicimos 52 puntos en un fútbol maravillosa, con técnicos espectaculares. Con tácticas muy variables y que te ponen en un reto constante. Te cambian de estrategia dentro de un mismo partido. Encontré a un grupo de jugadores muy parecido a lo que yo conocía cuando crecí en mi país. Acá he trabajado mucho con la diversidad y con el jugador nativo. Había olvidado cómo era el manejo de un grupo solo latino. El vértigo del periodismo y las dinámicas de ganar o ganar. Fue un año sin parar en una competencia maravillosa. Todo eso me hizo acordar de dónde vine".

UN MENSAJE A LA AFICIÓN

"Nos hemos extrañado tanto como sociedad, que hoy le damos un valor más alto al aficionado", expresó Óscar Pareja. "Jugar sin ellos a lo mejor va a ser la opción, pero eso es muy difícil, y lo único que esperamos es verlos lo más pronto posible. Los aficionados significan muchísimo para los clubes. Y al sistema mediático -que a nosotros a veces no nos gusta por la crítica- también lo extrañamos mucho. A todo el sistema que comporta el juego...".

"Creo que nos hemos extrañado un montón. Ojalá podamos vernos pronto, ojalá podamos competir de nuevo. Ojalá podamos ver el juego de nuevo en cada fin de semana, y lógicamente a nuestros fans, nuestros aficionados, que están haciendo un trabajo maravilloso por el desarrollo del fútbol en Estados Unidos", concluyó.