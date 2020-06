Mucho en juego para los mexicanos en el Torneo Especial 'MLS is Back'

El Torneo Especial ‘MLS is Back’ -que dará inicio el 8 de julio- tendrá una gran cantidad de puntos interesante. Pero ninguno más atractivo que el seguimiento de la cantidad de figuras mexicanas que hoy están en las filas de los clubes de Major League Soccer .

‘El Tráfico’ ((ESPN / ESPN Deportes / TSN, 10:30 pm ET) será el punto máximo de atracción, no solo dentro de la acción del Grupo F , sino teniendo en cuenta todos los partidos de la fase inicial del certamen estival en Orlando . Con Carlos Vela y ‘Chicharito’ Hernández como figuras principales de LAFC y LA Galaxy respectivamente, el clásico de la ciudad de Los Ángeles cobrará vida en el centro del estado de Florida .

Dentro del Grupo F , los dos clubes angelinos tendrán que enfrentar a Portland Timbers y Houston Dynamo , dos clubes que no cuentan con futbolistas mexicanos.

El 12 de julio (10:30 pm ET / ESPN / ESPN Deportes) Colorado y RSL reeditarán el ‘Derbi de las Montañas Rocosas’ . En el club del estado de Utah actúa el delantero y canterano mexicano Julián Vázquez .

Minnesota United -el cuarto equipo en el Grupo D - no tiene futbolistas mexicanos entre sus filas.



Sabemos que el estreno de ‘los Flamingos’ (donde actúa también el mexicano Víctor Ulloa) en ‘MLS is Back’ (8 de julio, 8 pm ET / ESPN, ESPN Deportes) será frente a Orlando City SC, equipo del mismo estado de Florida, un club que en este momento no cuenta con efectivos aztecas.