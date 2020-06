"Contamos con Chicharito para el Torneo de Orlando", asegura el entrenador de LA Galaxy

Guillermo Barros Schelotto aprueba de manera rotunda al Torneo Especial ‘MLS is Back’ .

“Contamos no solamente con él sino también con todo el plantel. Todos los jugadores están dispuestos y listos para viajar y competir en este torneo en Orlando. Se que se ha hablado mucho de algunas situaciones particulares, pero nosotros no tenemos ningún caso en particular sobre el que tengamos que tener cuidado o hacer algún comentario aparte. Todos los jugadores están a disposición y ‘Chicharito’ se está entrenando 10 puntos. Está haciendo una gran preparación para este torneo”.