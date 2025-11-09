Messi logra nuevo e impresionante récord en goleada del Inter Miami

Lionel Messi alcanzó otro hito histórico en la MLS al firmar una nueva página dorada en su carrera durante la goleada 4-0 del Inter Miami ante Nashville SC, resultado que selló el pase del conjunto floridano a las Semifinales de la Conferencia Este por primera vez en su historia.

El astro argentino brindó la asistencia del cuarto tanto, obra de su compatriota Tadeo Allende, con lo que llegó a 400 pases de gol oficiales en su trayectoria profesional. De acuerdo con los registros oficiales, Messi acumula 269 asistencias con el FC Barcelona, 60 con la selección de Argentina, 37 con Inter Miami y 34 con el París Saint-Germain.

Con este nuevo registro, el capitán de las Garzas, que renovó contrato hasta 2028, alcanza 400 asistencias y 894 goles en 1,133 partidos, participando de manera directa en 1,294 anotaciones a lo largo de su carrera.

El dato reafirma su consistencia en la élite: 1 9 temporadas consecutivas (desde 2007) con al menos diez asistencias, un logro sin precedentes en el futbol moderno.

Entre sus principales socios a lo largo de los años, Luis Suárez encabeza la lista de receptores con 47 goles asistidos por Messi, seguido por Neymar (27), Kylian Mbappé (20), Pedro Rodríguez (17), Samuel Eto’o (15) y Jordi Alba (14).