    Lionel Messi

    Messi anota golazo con Inter Miami y se acerca a la marca de los 900

    El argentino ha marcado seis goles en sus tres últimos duelos ante Nashville SC.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Golazo de Messi que lo deja cerca de los 900 goles en su carrera!

    Lionel Messi anotó un golazo en la derrota del Inter Miami ante Nashville SC por 2-1 en su segundo enfrentamiento en los Playoffs de la MLS 2025.

    El astro argentino sacó un potente zurdazo al ángulo desde los linderos del área para que Las Garzas descontaran el marcador al minuto 90.

    Nashville se quedó con la victoria en el Geodis Park gracias a un penal que cobró Sam Sturridge al 9’, y a un tanto de Josh Bauer al 45’.

    Habrá un tercer enfrentamiento entre Nashville e Inter Miami el próximo sábado 8 de noviembre para definir el equipo que avance a las Semifinales de la Conferencia Este.

    Inter Miami ganó 3-1 el primer partido, que se disputó en el Chase Stadium, con un doblete de Lionel Messi y un gol de Tadeo Allende.

    Una semana atrás, en la última semana de la fase regular de la MLS, Messi marcó un triplete para que Las Garzas aplastaran 2-5 a Nashville.

    Messi llegó a 892 goles en su carrera y se quedó a ocho de la marca de los 900.

    El ganador del Inter Miami vs. Nashville se medirá al ganador del Columbus Crew vs. Cincinnati en las Semifinales de Conferencia.

