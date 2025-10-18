Lionel Messi marcó tres goles en el triunfo del Inter Miami frente a Nashville SC, al que venció 2-5 y al que volverá a enfrentar pero en los Cuartos de Final de los Playoffs dentro de la Conferencia Este en la MLS Cup 2025.

El astro argentino abrió la cuenta al 34’ con zurdazo en la media luna y colocado a ras de pasto; más tarde, Nashville SC remontó de manera parcial antes de que acabara el primer tiempo.

Sam Surridge remató de cabeza tras centro de Hany Mukhtar en línea de fondo para el 1-1 en el minuto 43 y sobre el 45+2’ remató de primera un centro fuerte por izquierda, lo hizo a primer poste y estrelló el esférico.

Sin embargo, en el 45+6’ el alemán Hany Mukhtar sacó un disparo al poste y contrarremató el canadiense Jacob Shaffelburg para la remontada de 2-1 de cara a una remontada extraordinaria del Inter Miami para el complemento.

Al 55’, Baltasar Rodríguez peinó la pelota y el portero Joe Willis voló para atajar en una postal soberbia, peor después una mano de Najar al 60’ cuando marcaba a Luis Suárez se convirtió en un penal para Inter Miami que cobró magistral Lionel Messi.

El propio Baltasar Rodríguez contrarremató tras un rebote en remate de Luis Suárez para la remontada del Inter Miami 2-3 sobre el minuto 67 y un minuto después Messi perdonó al Nashville, pase de Luis Suárez dentro del área y por izquierda, pero el argentino la echó por afuera, lo que pocas veces.

Sobre el 71’ hubo un remate de Sam Surridge que el portero del Inter Miami desvió a una mano y luego el balón pegó de forma dramática en el travesaño, cerca estuvo Nashville SC del empate.

A nueve minutos del final, Lionel Messi definió tras pared con Fray y lo hizo con parte interna por abajo para el 2-4 que además significó, tras el hat-trick, el gol 29 de la temporada en la MLS 2025 en 28 partidos, más de un gol por juego en promedio.

En su carrera profesional, Messi registra 889 goles, 71 goles desde su debut con Inter Miami y 37 en este año; además, sobre el 90+2’ dio asistencia en el gol de Segovia para llegar a 19 asistencias en lo que va de la campaña en la MLS 2025.

Ahora, Inter Miami y Nasville SC se volverán a enfrentar en los Cuartos de Final de la Conferencia Este dentro de la MLS Cup 2025 para avanzar a Semifinales de Conferencia como el mejor de la serie en tres juegos.

Además, Leo Messi alcanzó a Zlatan Ibrahimovic en cuanto a goles en una temporada, pero aún no lo logra con el mexicano Carlos Vela: