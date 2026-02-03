    James Rodríguez

    James Rodríguez jugará en la MLS de cara al Mundial 2026

    En Estados Unidos reportan que el colombiano tiene pláticas avanzadas para firmar con el Minnesota United.

    Por:Kevin R. Yu
    Video ¡James Rodríguez encuentra equipo de cara a Copa Mundial de la FIFA 26!

    Todo parece indicar que James Rodríguez tendrá nuevo equipo tras su salida de la Liga MX con León en diciembre pasado y a cuatro meses de la Copa Mundial de la FIFA 26.

    El futbolista colombiano de 34 años está en pláticas avanzadas con el Minnesota United, según reporta Tom Bogert, insider de la MLS.

    De esta manera, James Rodríguez apaga las alarmas en la selección de Colombia que mostraba inquietud porque el jugador estaba entrenando de forma individual al no encontrar club de cara a la Copa del Mundo.

    Con León, James Rodríguez registró 2 mil 559 minutos distribuidos en 34 partidos con saldo de cinco goles y nueve asistencias en un año.

    En caso de que se concrete su llegada a la MLS, James tendrá tiempo para ponerse a punto físicamente, ya que el debut del Minnesota United en la temporada 2026 será el próximo 21 de febrero contra el Austin FC.

    Mientras que, con la selección colombiana, James Rodríguez aspira a ser convocado para la fecha FIFA de marzo con los amistosos ante Croacia y Francia el 26 y 29 de marzo, respectivamente.

    Colombia se prepara para el Mundial 2026 donde conforma el Grupo K junto a Uzbekistán, Portugal y el ganador del Repechaje Intercontinental que saldrá entre Nueva Caledonia, Jamaica y RD Congo.

    James RodríguezMinnesota United FCColombia 2026Mundial 2026

