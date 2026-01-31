Inter Miami ¡Berterame debuta en triunfo del Inter Miami en partido de preparación! Germán Berterame entra de relevo y ve sus primeros minutos con su nuevo equipo que derrota 2-1 al Atlético Nacional en Colombia.

Germán Berterame porta la playera rosa del Inter Miami.

El Inter Miami consiguió su primer triunfo del 2026 al derrotar 2-1 al Atlético Nacional en partido de preparación celebrado en el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Colombia. Más de 35 mil personas acudieron a presenciar el encuentro en donde Lionel Messi jugó de titular.

Las verdolagas abrieron el marcador por conducto de Juan Manuel Rengifo, quien sacó disparo imposible para el guardameta. Luis Suárez empató el partido. Messi dejó escapar una clara oportunidad que el guardameta Davis Osprina nulificó.

El gol del triunfo del Inter Miami llegaría en autogol de Elkin Rivero. En el partido, Germán Berterame entró de cambio (al minuto 59) y vio sus primeros minutos con su nuevo equipo, cumpliendo una discreta actuación.

René Higuita le hace un 'escorpión' a Messi

Antes de iniciar el partido el arquero colombiano René Higuita se acercó a saludar al astro argentino y aprovecharon el momento para recrear el ‘escorpión’ aquel rechace que inmortalizara el portero sudamericano.