Colombia 2026 Preocupación en Colombia: James Rodríguez podría quedarse sin Mundial 2026 La falta de club del mediocampista colombiano enciende las alarmas a poco más de cuatro meses del inicio de la Copa del Mundo.





Video El problema que podría dejar a James Rodríguez fuera del Mundial

La situación de James Rodríguez comienza a generar inquietud en Colombia, ya que el mediocampista se encuentra sin equipo a poco más de cuatro meses del inicio del Mundial de 2026 y su participación en el torneo orbital parece estar en entredicho.

A sus 34 años, el exjugador del Real Madrid atraviesa un momento atípico en su carrera, sin lograr cerrar un acuerdo con ningún club pese a su jerarquía y experiencia internacional.

En los últimos días, James ha compartido en redes sociales imágenes entrenando de manera individual, trabajando fuerza, pelota parada y tiros libres, en un intento por mantenerse en forma.

No es la primera vez que vive una situación similar, pues en la antesala de la Copa América 2024 también estuvo varios meses libre y, aun así, tuvo un gran rendimiento con la selección colombiana, ya que incluso destacado como el mejor jugador del torneo.

De acuerdo con información de DSports, equipos como Liga de Quito y Barcelona de Ecuador descartaron su fichaje, mientras que la posibilidad de llegar a la MLS sigue abierta, aunque ninguna franquicia se ha comunicado formalmente con él y de acuerdo a diversas informaciones descartó fichar con un club de su país.

El último antecedente de James fue en la Liga MX, donde militó con Club León desde enero de 2025. Con ‘La Fiera’ disputó 34 partidos, marcó cinco goles y repartió nueve asistencias en 2,559 minutos.

Mientras Colombia se prepara para competir en el Grupo K del Mundial 2026, la incertidumbre sobre el futuro de su máxima figura sigue creciendo y el tiempo comienza a jugar en contra.